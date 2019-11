‘En reconstrucción’

Por estos días, las manifestaciones sociales en el mundo son objeto de los más sesudos análisis. Sorprende que en la mayoría de ellos, el diagnóstico de lo que ocurre apunte solo al descontento con la clase política o a problemas asociados con la política económica. Otros acusan al ogro del Fondo Monetario Internacional, e inclusive al castrochavismo. Esta lectura es la que no deja ver que el problema es más complejo y nos compromete a todos.

Poco se dice acerca de que estos movimientos se nutren de un insumo común: jóvenes insatisfechos y desconcertados, que actúan como masas. No ven el norte. Crecen en medio de una grave crisis familiar. El desempleo es mayor entre ellos. Su movilidad laboral es extrema; ningún puesto les satisface. La creciente caída de las matrículas muestra que hay un divorcio entre la universidad y lo que quieren los jóvenes hoy. Tampoco encuentran mucho espacio para su movilidad social. Los muchachos ven que se están quedando sin oxígeno y sin agua, en medio de la indiferencia colectiva. Y, para colmo, cultivan su información en las redes polarizadas. Lo cierto es que los jóvenes no se hallan.



Mientras nuestra sociedad no supere la crisis de la representación, será muy difícil resolver el desencanto juvenil y tantos otros problemas. Sin partidos sólidos y nacionales, es imposible que las demandas sociales puedan tramitarse en democracia. Los partidos tradicionales, que alguna vez actuaron al servicio de una ideología y de construir sueños colectivos, actúan con complejo y agazapados en medio de coaliciones, sin ninguna identidad, como acaba de ocurrir en las elecciones regionales. Mientras tanto, la izquierda cultiva y organiza el descontento para cautivar cada vez más a los muchachos de todos los estratos.

Y, claro, urge tener una institucionalidad legítima que nazca de un sistema político incluyente, que atienda el reclamo social. Si no se mira este frente, se empezarían a oír propuestas como la de los ‘chalecos amarillos’, que acabaron con las políticas del Gobierno francés y tienen contra las cuerdas su sistema político, llegando al extremo de pedir el cierre de la Asamblea Nacional para sustituirla por la democracia directa.

Propuesta anarquista para pasar al populismo de las consultas y los referendos.



Los empresarios tienen mucho que aportar a la hora actual. De un lado, porque su función social debe dar lugar a replanteamientos de fondo en sus modelos productivos, más amables con el medio ambiente y con bienes y servicios al alcance de todos. Hay que anticiparse a los efectos de la robotización y el comercio virtual, que desplaza masivamente mano de obra, como lo advierte Harari, con cierta angustia, en una de sus lecciones para el siglo XXI. En eso deberían estar los gremios. Si la idea es simplemente cancelar trabajadores, aumentar márgenes y no dar paso a una profunda reconversión laboral, apague y vámonos.



Los sindicatos tienen que canalizar eficazmente los anhelos de los trabajadores y dejar de ser simples estructuras cuyas directivas derivan beneficios, estatus y oportunidades para su tránsito a la política. La crisis de la representación ha tocado estas puertas.



El sistema educativo tiene que ser mucho más universal y mirar que la demanda social ha cambiado para la formación de las nuevas generaciones productivas. Una manera de restablecer su optimismo.



La forma de comunicarnos cambió en esta sociedad. Hay que entender que el libre uso de las redes sociales, de las que se nutren los muchachos, no puede seguir siendo fuente de desinformación perversa y destructiva. Los medios tradicionales tienen que reinventarse y los Estados, comprender que deben actuar frente a la violencia ciega de las bodegas.



