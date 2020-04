Crédito del Emisor, el último recurso

Bien lo ha hecho el presidente Duque en el manejo de la crisis del coronavirus. Nos llevó a una cuarentena obligatoria, cuando la comunidad científica así lo aconsejó, con los resultados que hoy exhibe Colombia. Ahora hay que tomar nuevas decisiones y no podemos equivocarnos.

La sostenibilidad de una cuarentena general es distinta en los países desarrollados que se la inventaron que en un país como el nuestro, en el que abundan el hambre y el hacinamiento, en el que es muy complejo llegar con las mesadas, como ocurrió esta semana en Bogotá con la alimentación escolar. Al final, serán más los que opten por rebelarse a la medida y salir a la calle a buscar oxígeno y rebusque, desgastando totalmente el mecanismo de contención y alterando el orden público con bloqueos y saqueos.



Esta realidad obliga a buscar alternativas más moderadas y efectivas. La más importante es acelerar las pruebas de diagnóstico masivo, como lo hizo Corea del Sur. Esta opción nos permitiría pasar a una cuarentena selectiva, facilitando el tránsito a una reapertura gradual de las empresas y las entidades públicas.



Así, el aislamiento sería solamente para las personas que marquen positivo y para su entorno de contacto. Las demás deben volver a sus trabajos, con reglas efectivas de distanciamiento social, para restablecer la actividad productiva, única fuente de empleo y riqueza. Esto no se logra con el aislamiento total, que ha llevado a la economía a cuidados intensivos, al punto que las agencias calificadoras piden ricas transfusiones para el fisco, mermado como está por la coyuntura y los precios del petróleo.



Están muy equivocados quienes piensan que podemos sostener una cuarentena perpetua, a punta de subsidios. El Gobierno Nacional tiene que escuchar todas las propuestas con cautela. No es descartable que mandatarios locales promuevan más pócima de cuarentena, si ven que para sus proyectos políticos de largo plazo es rentable mantener confinada a la gente por largo tiempo, para acercársele con mercaditos, bonos de solidaridad y subsidios en efectivo, con miras a ganar su corazón.



¿De dónde va a salir el dinero para mantener estos chorros de gasto improductivo? No hay de dónde, a menos que demos rienda suelta a la chifladura. Proponen, por ejemplo, que aumentemos el 4 x 1.000. ¿Acaso no saben que este impuesto lo pagan los ciudadanos, que no están trabajando? Otros sugieren que los bancos dejen de cobrar los créditos, lo que equivale a proponer que no se les devuelva el dinero a los ahorradores. Se habla de una reforma tributaria, pero a cargo de quién, si las rentas se han caído y los patrimonios han perdido más del 25 % de su valor en los últimos dos meses.



En este escenario, hay quienes plantean que el Banco de la República prenda ya su máquina de hacer dinero y empiece a emitir. Después del 91, esto solamente es posible como un crédito al Gobierno, aprobado por la totalidad de los miembros de la Junta Directiva. Se trata de una posibilidad extrema, pero la Junta legalmente tiene que valorar su viabilidad, según el monto, su destino y la capacidad de recobro. Un crédito suyo, en las circunstancias actuales, solo se justificaría para fortalecer la economía con obras públicas; darles sostenibilidad a las empresas que mantengan mano de obra masiva; financiar procesos de reconversión industrial para enfrentar la postcrisis y mantener unos buenos pesos para créditos de capital de trabajo o las nacionalizaciones, que pueden venirse.



Este crédito es la última instancia, y al Emisor no se le puede poner a financiar gasto improductivo, con la urgencia que algunos reclaman. La autonomía del Banco está a prueba.



NÉSTOR HUMBERTO MARTÍNEZ NEIRA