Seguridad ciudadana, ni fu ni fa

Los debates de la última semana han contribuido a que los colombianos nos formemos una mejor opinión sobre los programas que plantean los distintos candidatos, sus méritos, sus imperfecciones y sus vacíos.

No cabe duda de que uno de los mayores problemas en la actualidad es la inseguridad ciudadana. Los propios candidatos recuerdan que el 88 % de los bogotanos tienen miedo de salir de sus casas y que es igualmente grave la situación en todas las ciudades. Esta realidad se recrea a diario con las imágenes de los noticieros, que muestran cómo a la luz del día ocurren balaceras, al igual que en el viejo Oeste, o dan cuenta de cómo los extorsionistas pasan por zonas comerciales intimidando a los empresarios, a pura bala, o presentan recurrentemente la situación de los edificios que están siendo tomados por bandas de atracadores que, con criterio de eficiencia, consuman su delito en los conjuntos residenciales.



Frente a este panorama, es francamente desolador que no se perciba en los debates que el tema de la inseguridad se esté tomando en serio. Debería superarse la fase de los diagnósticos y ofrecer soluciones concretas, porque solo se habla de lugares comunes. No basta, por ejemplo, con proponer el aumento del pie de fuerza. Es cierto que es bajo el número de policías por cada 100.000 habitantes, pero también lo es que, con la tecnología actual, no es la época del patrullaje instintivo, sino de las intervenciones inteligentes en los puntos más calientes del crimen, mediante instrumentos de geolocalización, gracias a la plataforma ADenunciar, creada por la Fiscalía y la Policía, que permite en tiempo real identificar las esquinas, zonas o barrios en los que más se delinque, y los días y horas más críticos.

Es una pena que ni se mencionen las ollas, que en todos los municipios están devorando a nuestros jóvenes en el consumo de droga y que están estrechamente vinculadas al homicidio, al hurto y a la extorsión. La ciudadanía clama a gritos enfrentar el microtráfico, pero para algunos candidatos parece más fácil hablar de “legalización”, en un país en el que no existen políticas de salud pública para enfrentar el vicio.



La extorsión se gobierna desde las cárceles. Deberíamos saber de una vez por todas si los candidatos tienen voluntad de exigirle a los operadores de telefonía celular el cumplimiento de la Ley 1908 de 2018, que exige la identificación de llamadas procedentes de dispositivos ubicados en centros penitenciarios, de suerte que los destinatarios de estas decidan si las toman o no, para precaver este delito.



No puede pasarse por alto que el hampa funciona con las leyes del mercado. Roban celulares y carros, porque los receptadores, que funcionan en todas partes frente a los ojos de los ciudadanos, ofrecen al público teléfonos portátiles y autopartes usados. Los gobiernos deberían concentrarse en atacar a los proveedores de artículos hurtados y, por supuesto, a quienes los compran, para golpear la demanda.



La modernización de la investigación policial es inaplazable. Seguimos trabajando con un método del siglo XIX: la huella decadactilar, que se deposita en la Registraduría. En Inglaterra se identifica más del 80 % de los hurtos, asesinatos y delitos sexuales, entre otros, a través del ADN. Allí lo primero que buscan los investigadores en la escena del crimen son residuos de sudor, gotas de sangre, pelo o rastros de saliva, para cotejar con el ADN archivado e identificar científicamente a los delincuentes. En Brasil, Chile y Uruguay ya nos tomaron la delantera y se ha legislado sobre la creación de bases de datos de ADN, para hacer los cotejos investigativos y utilizar el código genético en estas materias.



En síntesis, la política criminal debería incorporar todos estos asuntos, al igual que la regulación del porte de armas y la reincidencia. Ojalá los candidatos se interesen de verdad en estos asuntos.



NÉSTOR HUMBERTO MARTÍNEZ

