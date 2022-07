¿Se acabará la guachafita?

En cualquier democracia, elegido el presidente y conformado el nuevo Congreso, los designados asumen la responsabilidad de conducir el Estado, formular las políticas, representar a la Nación y cumplir su programa, todo con sentido ecuménico.

Los miembros del Pacto Histórico demostraron en el pasado que son muy eficientes en la oposición, en el manejo de las redes sociales, en la comunicación confrontacional y en la movilización social. Ahora les toca gobernar. Gobernar significa liderar, conducir y convocar. Todo lo contrario de lo que se vio esta semana, durante la instalación del Congreso. Hay que formular votos para que la guachafita quede en el pasado y asuma con responsabilidad su tarea legislativa. Lo cual exige rigor técnico, disposición al debate y coordinación absoluta, la que también ha quedado en veremos esta semana.

Hay que formular votos para que la guachafita quede en el pasado y la coalición oficial asuma con responsabilidad su tarea legislativa. Las ideas de la reforma política no aportan nada sustancial FACEBOOK

TWITTER

A la fecha no se conoce el texto de ninguna de las iniciativas, pero empiezan a hacerse anuncios acerca de las premisas sobre las cuales girarán algunas de ellas. Sobre la reforma política, que tanto reclama el país, la representante primípara Catherine Juvinao, en declaraciones al periódico EL TIEMPO, acaba de presentar los tres puntos esenciales de aquella. Lamentablemente, ellos no constituyen aportes efectivos para solucionar la crisis de representación, la legitimidad del Congreso y su independencia frente al Ejecutivo.



Se dice, por ejemplo, que para garantizar la representación y la renovación del Parlamento se restringirá la elección de los congresistas a 3 períodos, advirtiendo que el límite es “en cada Cámara”. Las reformas que se propusieron en el pasado, que no pasaron, eran más estrictas: impedían que alguien fuera parlamentario por más de 12 años. En esta ocasión, lo que termina autorizándose es el doble: 24 años, con tres periodos en el Senado y tres en la Cámara, sin que se conozca el real beneficio que trae a la institución esta clase de regulaciones. Podría pensarse, por ejemplo, que Germán Navas, quien perteneció durante seis períodos a la Cámara, ¿no honró su dignidad y le sirvió a la democracia, desde su pupitre de oposición?



De otra parte, se anuncia que para garantizar la independencia del Congreso y acabar con la relación promiscua entre el Ejecutivo y el Legislativo, se convertirá en causal de pérdida de investidura la “obtención de cuotas o prebendas burocráticas”. Pero se tiene el cuidado de precisar que esa conducta será ilegal solo cuando se haga “a cambio del voto favorable en proyectos y mociones de censura”. Un saludo a la bandera. Nada nuevo, porque lo que allí se describe es un cohecho, que da pena privativa de la libertad e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas, como ocurrió en el caso famoso de Teodolindo. No se habla de lo realmente necesario, como prohibir la ‘mermelada’, o que el parlamentario haga recomendaciones personales y políticas para empleos, como lo prohíbe actualmente la Constitución, pero solo frente a la Contraloría General. Ese sí sería un cambio, pero –claro está– impediría en la actualidad la construcción de una coalición no programática, que se logra mediante la repartija de ministerios y entidades descentralizadas.



Por último, se afirma que los congresistas van a trabajar más, alargando los períodos de las legislaturas. Nunca se ha sabido si ello es para bien o para mal, porque en los períodos de receso el parlamentario suele estar en su región, haciendo tareas propias de una representación democrática. Cualquiera sea la consideración, lo cierto es que este asunto apenas sería propio de una reformita laboral de los congresistas.



Por ahora quedan en remojo los grandes temas de una reforma política. Nada se ha dicho del sistema presidencial; de los partidos de garaje; de la circunscripción nacional; de las listas cerradas; de la racionalización del Congreso; del control político; de la autoridad electoral y del régimen de las primarias, para citar algunos aspectos. Ojalá la versión final de la mencionada reforma vaya al fondo de las cosas y no sea, como la que hasta ahora se ha presentado, una reforma cosmética.



Taponazo. Hay esperanza cuando en una sociedad se da una obra filantrópica como la del Centro Oncológico Luis Carlos Sarmiento Angulo.



NÉSTOR HUMBERTO MARTÍNEZ



(Lea todas las columnas de Néstor Humberto Martínez en EL TIEMPO, aquí).