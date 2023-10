Presupuesto derrochón

Esta semana el Congreso le dio su bendición al presupuesto nacional que regirá para el final del segundo año de gobierno del Pacto Histórico y el comienzo de su tercer año. Es un documento valioso para evaluar, a mitad del partido, el futuro de las políticas públicas y el estado de las finanzas de la Nación.

Es un presupuesto por 502 billones de pesos, con un incremento del 19 %, con respecto a la vigencia fiscal en curso. Este aumento de 8 puntos reales contrasta con la tasa de crecimiento de la economía que prevé el Emisor para este año (1 %) y para el entrante (0,9 %) y, por supuesto, con el desempeño previsible de los ingresos públicos en medio del ciclo económico. Por ello constituye una preocupación fundada indagar de dónde saldrán las rentas aforadas para financiar el gasto aprobado.

El comportamiento del recaudo luce excesivamente optimista. En mayor grado cuando se contemplan 15 billones de pesos como producto de litigios tributarios por arbitramento. Se trata de una figura muy controversial en los países en desarrollo, que aún no cuenta con una ley habilitante entre nosotros y que suele ser una propuesta focalizada a favor de empresas extranjeras. Su debate será complejo, en especial por el régimen de conflictos de intereses de jueces particulares, que a su turno son asesores tributarios. Además, los centros de arbitraje no cuentan hoy con listas de árbitros especializados y, en cualquier caso, dichos litigios no se tomarán menos de un año, por lo cual se puede asegurar que en el 2024 no se verá un solo laudo, ni un solo pesito, sobre el particular.

Por el lado de los ingresos corrientes hay más nubarrones. Es de esperarse que se aplacen los “impuestos saludables”, tasados en 1,6 billones de pesos, porque este año impactarían sensiblemente la inflación de alimentos y, a partir del fallo sobre el sujeto pasivo del impuesto de los plásticos de un solo uso, es totalmente incierto su recaudo. Y, como era de esperarse, el nuevo presupuesto registra “una disminución de los recursos internacionales provenientes de donaciones”.

En medio de este panorama, sería de esperar que el Gobierno se ajustara el cinturón en materia de gastos, para garantizar el equilibrio de las finanzas públicas y no afectar el plan de inversiones del Gobierno. Pero no. Aunque la ley vigente exige un Plan de Austeridad hasta el año 2026, se observa que en la Colombia Humana dichos gastos han crecido 23 % (2022-2023) y aumentarán la bicoca del 19 % (2023-2024). El país quisiera ver un recorte efectivo de la burocracia, una reestructuración administrativa que suprima y fusione entidades innecesarias y una directiva eficaz que reduzca los gastos de viajes, compras, etc.

Se exige un Plan de Austeridad, pero los gastos de funcionamiento crecen en forma desbordada: 23 % en el 2023 y aumentarán al 19 % en el 2024. Los gastos de personal crecerán 5 % en términos reales FACEBOOK

TWITTER

Basta observar que los gastos de personal del Estado en el 2024 crecerán 5 puntos por encima de la inflación. Es el costo del apoyo de la CUT y Fecode. Y siguen creando entidades, como el Instituto de la Gestión del Agua de La Guajira, cuyos días están contados en la Corte Constitucional. El derroche en la Cancillería se impone para atender el incremento de su planta y abrir 10 nuevas misiones diplomáticas, una de las cuales, claro está, será la de Palestina. El festín pasa por el nuevo Ministerio de la Igualdad que nos vale 12 billones, los que deberían orientarse solo a inversiones para los sectores más vulnerables. Mientras tanto, cae la participación en el presupuesto nacional del sector de inclusión social, que pasa del 4,4 al 3,7 %.

Son recurrentes las quejas por la política monetaria, pero no se usa suficientemente el presupuesto para la reactivación económica. Deberían privilegiarse mucho más las inversiones productivas que generan crecimiento y empleo, frente al gasto asistencialista. Pero el populismo fiscal que viene de atrás no lo permite. Así, siguen creciendo los programas de Renta Ciudadana, Jóvenes en Paz, Hambre Cero, PAE, Colombia Mayor y Jóvenes en Acción, entre otros. En medio de todo, es una gran noticia que la educación sea el sector que más se prioriza, lo que exige un ministerio eficaz.

Taponazo. Al ritmo de bajas de generales, solo quedará el comandante en jefe de las Fuerzas Militares.

NÉSTOR HUMBERTO MARTÍNEZ NEIRA

(Lea todas las columnas de Néstor Humberto Martínez en EL TIEMPO, aquí)