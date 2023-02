Petro vs. Gaviria

Desde el balcón se afirmó para la historia, con trémula voz, que los males de la República datan del año 1993. Según la perorata, el “neoliberalismo” que se implantó por aquellas calendas es el responsable de la “desintegración de la Nación”. Dice la sentencia condenatoria que dicha política partió de la falacia de que “el mundo de los negocios nos iba a llevar a un estado de bienestar” y, por el contrario, solo dejó violencia y desigualdad. Resultó tan perversa que, según se dijo, también fue la causa del covid (¿qué pensará la comunidad científica?).

El dedo acusador se ubica, entonces, en el gobierno de César Gaviria. El espíritu liberal de nuestra sociedad no puede aceptar dicho señalamiento. La acción que emprendió Gaviria constituyó un salto a la modernidad, en favor de la justicia social. Fue en ese período en el que Colombia caminó por el sendero del crecimiento del 5 %, generando más empleo y más oportunidades para todos. Tendrá que reconocerse que ese modelo, al que hoy se quiere satanizar, sentó las bases para reducir en un 50 % el índice de pobreza multidimensional, entre los años 90 y 2020. Resultado este que, para el mismo período, no puede exhibir ninguno de los experimentos del socialismo del siglo XXI, que ahora tratamos de emular.

Es desconcertante que la contrarreforma de la salud desconozca, contra toda evidencia, que la Ley 100 de Gaviria dio lugar a una verdadera revolución, que logró que la salud en Colombia alcance coberturas del 98 %, donde la mitad de los ciudadanos se benefician de un sistema subsidiado y, por ende, solidario. La controvertida iniciativa solo satisface la ideología de quienes consideran que la seguridad social debe ser responsabilidad exclusiva del Estado, para volver al pasado, cuando la salud se quebró en sus manos. Se acaba con las EPS, el Gobierno asume el manejo de todos los recursos y el acceso al sistema se hará obligatoriamente a través de Centros de Atención Primaria, como ocurre en Cuba (tenía razón Francia Márquez) y Chávez lo impuso en Venezuela en el 2003, con resultados desastrosos.

Este mismo esquema se puso en marcha en Bogotá, con el programa de Territorios Saludables, en tiempos de la Bogotá Humana (2012-2015). Como no lograron construir los 83 “Centros de Salud de Desarrollo Humano”, estos se pusieron en marcha desde los hospitales públicos de primer nivel, donde las colas eran de días para conseguir una cita médica, los servicios de urgencia alcanzaron tasas de congestión superiores al 250 %, quebró Capital Salud y se le puso conejo a la deuda con los hospitales. Es un modelo probadamente ineficiente. Claro que hay mucho por mejorar, como lo acaba de aceptar el propio presidente Gaviria, con 17 iniciativas puntuales, pero sin arrasar con el sistema vigente.

Otro objetivo de las reformas es destruir el sistema pensional de ahorro individual que impulsó Gaviria, luego de que el ISS se tragó todas las reservas pensionales del país, en politiquería y corrupción. Cómo hacer caso omiso de que, gracias a las AFP, hemos preservado más de $ 300 billones de propiedad de los trabajadores, no de los bancos. Por supuesto que hay que buscarle opciones de vida digna para los mayores que no cotizaron, con cargo al presupuesto de la Nación, pero no metiéndoles la mano a los dineros del retiro de los trabajadores.

También es inexplicable que, como lo denunció un grupo de exministros de todas las vertientes políticas, se desmonten las comisiones de regulación, para intervenir los precios de los servicios públicos. El modelo existente, también surgido de la pluma del expresidente, ha generado logros contundentes en materia de cobertura y calidad en todas las áreas. Los empresarios perderán confiablidad sobre las reglas del sector, afectando la oferta futura de servicios, sin que haya elementos para pensar que la chequera pública podrá sustituir a la privada. ¿Será posible que siga la andanada y Gaviria (el presidente), ahí en medio?

