La ONU, ¿camino de la irrelevancia mundial?

En un video que ha circulado viralmente, quedó registrada la molestia de Gustavo Petro en el 78.º período de la Asamblea General de la ONU, con ocasión del retiro masivo de los asistentes en el momento de su intervención y el bullicio generado, lo que ha dado lugar a toda clase de memes, apuntes jocosos y ácidos comentarios.

Llama la atención que la Cancillería no le hubiere advertido que, tradicionalmente, las asambleas ordinarias de la ONU son espectáculos con importantes actores en escena, pero pocos espectadores. Con muy contadas excepciones, en las que el auditorio se colma por la relevancia mundial del interviniente y se le brinda aplauso masivo, como ocurrió con el presidente Zelenski de Ucrania, los discursos de los jefes de Estado son simples documentos políticos que quedan para el debate, sin que arranquen una efusiva respuesta del auditorio. Los aplausos que suelen escucharse son los de las misiones permanentes de cada país y de uno que otro lagarto. Así que nadie debería acusar asombro por lo que pasó, a menos que crea, en serio, que el Presidente colombiano es un líder mundial.

Lo que sí debería merecer seria discusión es si estas reuniones son importantes para la sociedad contemporánea y las próximas generaciones, frente a los retos de la humanidad, y si –en consecuencia– los gobiernos pueden depositar confianza en la utilidad de estas cumbres. La agenda mundial está marcada principalmente por la guerra en Europa del Este, el cambio climático, la seguridad alimentaria, el crecimiento económico y los fenómenos migratorios, sin que nadie espere que de esta asamblea de la ONU saldrá alguna solución o acuerdo global.

Lo cierto es que hoy por hoy se están consolidando otros ejes en la política mundial, paralelos a la ONU, lo que le resta eficacia para el diálogo ecuménico. Baste advertir que China no asistió a la asamblea, pero a la par se ha encargado de estimular el fortalecimiento de los Brics y concurrió a La Habana a la reunión del G-77, una semana antes de la asamblea de N. Y. Estamos frente a una nueva realidad: después del final de la Guerra Fría, cuando se creía que se habían impuesto los principios de la democracia liberal y del libre mercado, ha surgido un nuevo escenario mundial, que ya no reconoce un solo orden económico y político, lo que conduce a algunos analistas a afirmar que si la ONU no se adapta a esta realidad, “corre el peligro de ser solo un club de países occidentales, ricos y viejos”.

Es bastante frustrante el papel que ha cumplido la ONU en el caso del genocidio de Ucrania, causante además de la inflación en el mundo, del consecuente aumento de las tasas de interés para enfrentar el incremento generalizado de los precios y, por lo tanto, responsable de la desaceleración que están viviendo las economías. El Consejo de Seguridad está bloqueado por el veto de Rusia y China. Por esto se ha abierto el debate de su reforma, lo que implicaría recomponer sus integrantes y revaluar la regla del consenso, que al día de hoy es la responsable de la inamovilidad de dicho órgano. Se anticipa, en todo caso, que nada pasará.

Si en este frente nada se ha logrado, ni qué decir respecto de los 138 objetivos del Desarrollo Sostenible-2030, que se convinieron en el 2015, en temáticas tales como la lucha contra la pobreza, el fin del hambre, la protección del planeta, la educación de calidad, el trabajo decente y la igualdad de género. Se trata de una agenda tan ambiciosa como carente de adelantos concretos. No por otra razón la prensa europea ha titulado en estos días, anticipando los resultados de esta asamblea: “Las Naciones Unidas, en peligro de caer en la irrelevancia mundial”.

