Nuestra pobre Bogotá

La suerte futura de Bogotá es incierta. Es la herencia de la actual administración. Los problemas de seguridad y de movilidad hacen de la capital una ciudad inviable. Su futuro está en entredicho, al punto de que el 53 % de los jóvenes quieren irse de la ciudad.

Los ciudadanos se sienten gravemente amenazados y sitiados en sus hogares y lugares de trabajo. Nunca antes habíamos visto escenas del viejo Oeste en las calles de la ciudad. Hoy es común ver bandidos, armados hasta los dientes, atracando en las principales arterias a los ciudadanos inermes y pasando cuentas de cobro a quienes se resisten a las extorsiones. Y se volvió noticia de todos los días la existencia de bolsas con restos humanos, abandonadas en las esquinas de la ciudad, producto de las guerras intestinas que libran los delincuentes.

Las cifras sobre la inseguridad no pueden ser peores. Ha crecido el homicidio en un 12 %, y el hurto a personas y el robo de viviendas han aumentado en un 11 %. El secuestro, que prácticamente había desaparecido en la capital, se reactivó. Estos datos, entre otros tantos, han terminado agravando la percepción ciudadana sobre la inseguridad, colocando este, definitivamente, como el problema más importante en la actualidad.

En sus distintos foros, los candidatos a la alcaldía muestran un bien formado diagnóstico del problema, sin que parezca que las soluciones propuestas restablecerán en el corto plazo el valor de la seguridad colectiva. Para empezar, porque la recurrente idea de aumentar el pie de fuerza de la ciudad no depende del alcalde de turno, sino del Gobierno Nacional, y no se ha podido concretar a lo largo de los años. Se dice que hay que crear mecanismos para facilitar la denuncia porque el sistema actual la impide y es altamente peligroso, desconociendo que desde hace cinco años se creó el sistema ¡A Denunciar!, mediante el cual el ciudadano desde su casa puede registrar los delitos de que es víctima.

Deberían saber los candidatos que la sistematización de la denuncia ha permitido conocer en tiempo real las zonas calientes de la ciudad y las distintas variables del delito. Así, cada alcalde puede conocer al instante, con solo prender su computador, las esquinas o cuadras de mayor hurto, por ejemplo, y la hora en la cual se activan las bandas, lo que permitiría intervenir inteligentemente el delito con los recursos existentes. Pero no se hace. Hay que echarle mano a la tecnología para combatir el delito con los pocos recursos disponibles si se quiere ser exitoso. En este sentido, la propuesta de Rodrigo Lara de llenar la ciudad de cámaras LPR, para la identificación facial y biométrica del delincuente, es muy importante.

No será posible avanzar en la lucha contra el delito en Bogotá si no se entiende que, como le ocurrió a Medellín tiempo atrás, la ciudad fue copada por macroestructuras criminales. El enemigo no son ya pequeñas pandillas, sino verdaderos grupos armados organizados de alto impacto, como el ‘Tren de Aragua’, ‘los Maracuchos’, las disidencias de las Farc, las milicias del Eln, ‘los Paisas’ y ‘los Camilos’, entre más de doscientas organizaciones criminales. Esta reconfiguración criminal requiere, con prioridad, un plan de choque que no puede adelantarse con los métodos y los instrumentos convencionales del pasado y sin perseguir sus finanzas criminales. En este sentido, la experiencia del general Vargas para enfrentar este tipo de estructuras sería un gran aporte para Bogotá, así como la candidatura de Gustavo Bolívar, quien financió la primera línea y mantiene una confrontación con el cuerpo de Policía, debe ser motivo de alarma.

El problema de la movilidad es hoy insoluble, mucho más porque la ciudad está en construcción. Después de oír a los candidatos se concluye que solo el metro podrá resolver el problema. Con carácter, Galán sostiene que la línea 1 será una realidad, pero lamentablemente el Gobierno Nacional está atravesado, lo que aumenta los costos y extiende en el tiempo su entrada en funcionamiento. Es decir, el futuro es negro.

