No ganaremos en las elecciones regionales

En las próximas elecciones regionales se elegirán los gobernadores, diputados, alcaldes y concejales de los entes territoriales para los próximos cuatro años. No solamente se designarán las administraciones municipales y departamentales. Se decidirá, igualmente, el poder regional del cuatrienio venidero, que tendrá incidencia determinante en las elecciones presidenciales del 2026.

Era de esperar que el Pacto Histórico se jugara a fondo en estas elecciones, para asegurar la suerte de su proyecto político. Todo indica, sin embargo, que el oficialismo tendrá un descalabro mayúsculo en la jornada electoral que se avecina. Aunque el progresismo en el poder obtuvo emblemáticas victorias en el 2019, al lograr las alcaldías de Bogotá, Medellín y Cali, entre otras, los alcaldes de esas ciudades han alcanzado un desprestigio sin precedentes, al propio tiempo que el Gobierno nacional ha ido perdiendo el afecto ciudadano, lo que le augura una segura derrota electoral.

Los alcaldes de Bogotá y Medellín han obtenido pobres resultados en su gestión. Esta situación se ha agravado con las denuncias por corrupción que manchan a Quintero y a Claudia López. En la capital de Antioquia son muy delicados los informes de la veeduría Todos por Medellín, lo que ha llevado al exministro Luis Felipe Henao a hablar del ‘Nuevo Cartel de Medellín’. Y en la capital del país los verdes tendrán que explicar las supuestas coimas del metro, que habrían salpicado a la pareja de la alcaldesa, Angélica Lozano. En el caso de Bogotá es manifiesto el fracaso en el manejo de la seguridad y la movilidad. Estas situaciones llevan a que la impopularidad de los dos alcaldes esté por encima del 60 %. La gestión en Cali del alcalde Jorge Iván Ospina, por lo demás, ha sido controvertida desde el primer día y finaliza ahora con un 75 % de opinión desfavorable.

A estos fatales resultados se suma la pérdida creciente del capital político de Petro, hoy con un 63 % de imagen negativa, realidad que, sumada a los diferentes escándalos que lo han rodeado, al deterioro del orden público y a su discurso cada vez más confrontacional, ponen a los candidatos aliados al Gobierno en una muy difícil situación electoral, como lo demuestran las distintas encuestas sobre intención de voto.

Esta realidad ha llevado a diversos sectores a afirmar que el próximo 29 de octubre el Pacto Histórico quedará en sus huesitos y que la oposición barrerá. Ni lo uno, ni lo otro es cierto. Si bien los aliados del Gobierno no crecerán regionalmente y, por el contrario, perderán la mayor parte de sus actuales posiciones en alcaldías y gobernaciones, la gran mayoría de los nuevos mandatarios no llegarán a sus cargos con un discurso antigobiernista, ni forman parte de cuadros regionales que se caractericen por estar matriculados con sectores políticos que le hacen oposición al Gobierno. Sirve de ejemplo el caso de Bogotá. Galán y Oviedo han dicho públicamente que no le jalan a la “polarización”, lo que solo es un eufemismo para no alejar a sus simpatizantes gobiernistas. Si fuera por el discurso, Bogotá elegiría al general Vargas o a Molano, quienes han encarnado de frente la contra. Así, en la capital del país se dará un claro fracaso oficialista, por cuenta de la candidatura de Bolívar, pero nadie en la oposición podrá cantar victoria, de triunfar quienes puntean en las encuestas.

Esto será igualmente así, a nivel nacional. Abundarán ganadores de movimientos cívicos ajenos a la Colombia Humana, que no están matriculados en la oposición. Porque, hay que decirlo, la verdad es que hoy no existe una oposición monolítica y, mucho menos, una voz que encarne la alternativa de poder. De esta manera, el panorama para las elecciones presidenciales del 2026 está lejos de quedar despejado. Aunque, obra a favor que al menos la chequera oficial no estará en manos del petrismo, que ha dado muestras de saber usarla.

No hay que llamarse a engaños. El último domingo de octubre retrocederá políticamente el “progresismo”, pero la oposición no podrá cobrar el triunfo.

Taponazo: Hizo lo correcto el Emisor en no bajar su tasa de interés, mientras no cedan las expectativas de inflación.

NÉSTOR HUMBERTO MARTÍNEZ NEIRA

