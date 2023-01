Los regalos del año viejo

Es costumbre que, en medio del espíritu festivo de fin de año, los gobiernos hagan anuncios y expidan decretos a borbotones, muchos de los cuales se publican en esta época para que pasen ‘de agache’. El tránsito al 2023 no fue la excepción.

El decreto más importante de todos, n.º 2657, parece expedido el Día de Inocentes. Versa sobre un cese del fuego bilateral con el Eln, que esta organización desmintió de inmediato. Mala noticia, porque ratifica que el Gobierno está actuando con ingenuidad, sin recibir nada a cambio, en la mesa de negociación. Ya ha suspendido órdenes de captura, no actúa sobre los cultivos ilícitos de la guerrilla y, además, ordena a la Fuerza Pública suspender operaciones, sin compromiso equivalente de la contraparte. Inclusive, el decreto establecía que el cese del fuego solo podía terminarse “por incumplimiento grave que será determinado por la mesa de negociación”, con lo cual el Gobierno se autoamarró por completo, al no poder acabarlo unilateralmente, de ser necesario. Y para enmendar el error, se anuncia otro: la suspensión de los efectos del decreto, cuando este no los tiene, por la figura del “decaimiento”, dado que el presupuesto fáctico en el que se basaba –el acuerdo bilateral– es inexistente. La paz total merece mejor suerte.

El fatídico martes 13 de diciembre, por otra parte, fue promulgada la reforma tributaria, sin que el esfuerzo de los contribuyentes se vea compensado, como se había anunciado, con un recorte sustancial del gasto público, salvo el promovido por el secretario general de la Presidencia. El proyecto de decreto de austeridad publicado al final del año ni suprime ni fusiona entidades públicas; solo da consejitos para reducir los viajes oficiales y adquirir vehículos. Y, en materia de nómina, pocón de recortes; ni siquiera se congela. Por el contrario, su costo se vio adicionado a última hora en el presupuesto 2023 en $ 3 billones, lo que equivale al 15 % de los nuevos impuestos. Pésimo mensaje, porque quiere decir que en época de vacas flacas, el ajuste correrá solo por cuenta del sector privado.

Las noticias por el lado de las pensiones no son más alentadoras. Durante el fin de año, se le disparó el opinómetro al presidente de Colpensiones. Aunque fue rectificado inmisericordemente, quedaron en el aire varios mensajes. El primero, que definitivamente se les va a echar mano a los nuevos aportes, para pagar obligaciones de Colpensiones y liberar recursos del presupuesto, con el único fin de aumentar la capacidad de gasto del Gobierno; es decir, esa platica no la volverán a ver los cotizantes en sus cuentas personales. Pónganle el nombre que quieran, es una expoliación. De otro lado, quedó abierta la posibilidad de que el saldo actual de las reservas que administran las AFP, por más de 300 billones, sea utilizado para hacer “gasto social”. Delirante, porque estos dineros son de los trabajadores.

El 16 de diciembre se conoció una reforma del Soat. Este es un seguro deficitario, cuyo resultado técnico da pérdidas superiores a los $ 250.000 millones al año. En vez de velar por su equilibrio financiero, el decreto expedido profundiza su crisis, al reducir la prima vigente “aproximadamente al 50 %”, en favor de los motociclistas, mototaxistas y prestadores del servicio público de transporte. Lo que se hizo antitécnicamente puede ser el comienzo de una seguidilla de normas de control de precios.

Mala la noticia de inflación, especialmente la de alimentos del 28 %. Debemos esperar acciones contra una inflación de oferta, particularmente alimentaria. Las medidas en este frente deben ser pertinentes y no dan más espera. En nada ayudará el incremento del gasto público que se viene con la entrega de subsidios a mano alzada, y mucho menos los recientes “decretos de desindexación” que no son tales, porque alimentan la espiral inflacionaria, ya no al 16 % del incremento salarial, sino al 13 % de la UVT. Ojalá tengamos mejor suerte en este frente.

Taponazo. Los episodios relativos a los aviones de combate, el cese del fuego y la construcción del tren interoceánico son cabañuelas indicativas de que este año será un pasito pa’lante y otro pa’trás.

