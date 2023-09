Lánguida cumbre antidrogas

Una de las principales iniciativas gubernamentales consistía en liderar un movimiento global para revaluar el paradigma prohibicionista y represivo en la lucha contra las drogas. Como paso inicial se anunció, con bombos y platillos, la realización en Cali de una gran cumbre latinoamericana, durante la semana que termina, convocada conjuntamente con México.

Aunque fueron muchas las expectativas iniciales, la iniciativa no tuvo el eco esperado. Fue superior la indiferencia. A pesar de que somos el mayor productor de coca del mundo, nuestro liderazgo para plantear un reenfoque de la política quedó en entredicho. Con ocasión de la reunión de julio de la Celac y la Unión Europea, Petro invitó a todos los jefes de Estado de Europa y Latinoamérica para que acudieran a la cita y participaran en la construcción de una nueva política frente al problema de las drogas. Lo cierto es que, de los presidentes invitados, ninguno concurrió al evento, salvo sus anfitriones.

Además, según mis fuentes en el Palacio de San Carlos, al encuentro fueron convocados oficialmente 33 cancilleres. La realidad es que en la capital del Valle solamente se aparecieron 4. En síntesis, la reunión de Cali no fue un diálogo de alto nivel y allí no se logró formalizar un eje regional efectivo para abrirle paso a una nueva política antidrogas que nos redima, al fin, según se anunció, de este flagelo.

Otro desacierto fue la invitación a Andrés López Obrador como estrella del programa. Durante el mandato del gestor de la política de “abrazos, no balazos”, se ha narcotizado México y la seguridad pública está en uno de sus peores momentos. No es posible proponer como paradigma regional una gestión pública que, por virtud de la acción criminal de los narcos, particularmente, ha llevado al país azteca a tener un índice de homicidios de 44,4 personas por cada 100.000 habitantes, casi el doble de la tasa colombiana; 109.000 personas desaparecidas al cierre del año pasado y más de 500 secuestros en el 2022.

Así las cosas, lamentablemente terminó siendo un fiasco una de las principales iniciativas del Gobierno, imputable a Álvaro Leyva, por su falta de liderazgo internacional. Leyva desbarató la Cancillería, se ha dedicado a asuntos ajenos a las relaciones internacionales, es el responsable de la improvisación existente en la selección de los embajadores, ha logrado un enfrentamiento sin antecedentes con los funcionarios de carrera y, desde el primer día, ha casado toda suerte de peleas con sus homólogos latinoamericanos.

Leyva también será el responsable de la suerte de la próxima cumbre antidrogas con Estados Unidos, que se ha aplazado varias veces y está prevista para finales de este mes. A estos encuentros asistían anteriormente los propios presidentes, y Colombia concretaba apoyos y compromisos efectivos en esta lucha. Difícilmente podrá ser lo mismo si aún no tenemos plan nacional antidrogas; no arrancan los programas de erradicación; los cultivos ilícitos industriales crecen exponencialmente; el cese del fuego pactado inhibe la acción de la autoridad, mientras sus beneficiarios libran una lucha a muerte por mantener los corredores de la coca y no hay programas de desarrollo alternativo que se traduzcan en acciones efectivas para redimir las zonas cocaleras, que hoy están a merced de unos narcotraficantes cada vez más empoderados, en medio de la política de paz oficial.

La desazón tiene que ser enorme en el país del norte, cuyos diplomáticos acaban de recordarnos en EL TIEMPO que “la cocaína sigue siendo una amenaza para Colombia”. Nuestras autoridades no pueden contentarse con cifras de incautaciones que dicen ser las mejores de la historia. El país y los americanos saben que estos números solo son resultado del aumento de la producción del alcaloide. Aun así, se nos certificará por razones de conveniencia geopolítica, no por los resultados y menos por la tragedia que se vive en los territorios, que merece censura.

Taponazo. Se pide reducción de las tasas de interés, pero al mismo tiempo se propone el monopolio oficial para el manejo de la liquidez pública, lo que presionaría otra fuerte alza de los intereses, por la competencia sobre los sobrantes de ahorro privado.

NÉSTOR HUMBERTO MARTÍNEZ NEIRA

