La soga al cuello

Poco nos ocupamos de escuchar, analizar y debatir las ideas de quienes aspiran a gobernar a Colombia. La democracia debería ser un ejercicio ciudadano de ponderación, de manera reposada y objetiva, de los diferentes enfoques de sociedad que plantean los operadores políticos. Es un gusto leer los programas de los actuales candidatos, llenos de buenas intenciones, pensando en un mejor país. Todos tienen sello propio, pero con probabilidades de éxito diferentes, por su concepción y la carga ideológica que los caracteriza.

Como ciudadanos debemos discernir sobre esas propuestas y promover su escrutinio racional. El obrero debe saber si son viables los pajaritos de oro que se le plantean. La clase media debe revisar cuál es el programa que le ofrece mejores oportunidades. El campesino tiene que tener la certeza de que realmente habrá futuro en el campo.



En su programa “Colombia, potencia mundial de la vida”, Petro dibuja una sociedad que gira alrededor del Estado y de su intervención en la vida social. Su propuesta es: ¡más Estado! La salud dependerá de un sistema preventivo y predictivo, “único y público”. El acceso universal a la educación surge de la “educación pública gratuita”. En pensiones se migrará a “un sistema unificado mayoritariamente público”. Se anuncia con bombos el regreso de la banca pública. Es decir, no más EPS ni fondos de pensiones privados y un rol desteñido de la iniciativa privada.



Se trata de un Estado que se organiza para dirigir y penetrar todos los rincones de la vida social y para entregar beneficios a manos llenas, asumiendo un papel creciente de dispensador de subsidios, propio de los gobiernos populistas que conocemos, para mitigar el hambre que generan. En materia de empleo se pondrá en marcha un programa de corte asistencialista, ajeno a la productividad, “que proporcionará empleo con un salario básico para quienes no pueden encontrar trabajo de otra manera”. “Alimentos en casa” será el programa de ayuda alimentaria mediante entrega masiva de mercados. Y habrá “Bono Pensional” de carácter gratuito para quienes no cotizaron durante su vida laboral.



Así que habrá más queso para los ratones. Los Estados macrocefálicos favorecen la corrupción. Y todo esto, paradójicamente, cuando la confianza en las instituciones está en su punto más bajo. Además, ese Estado gigante y benefactor requiere más dinero. El petrismo habla de 50,5 billones anuales adicionales, provenientes de otro aumento de los impuestos, del desmonte de los beneficios tributarios y de la expropiación de 18 billones cada año, provenientes de los ahorros de los pensionados. La bicoca de ocho reformas tributarias tradicionales, de un totazo.

Debemos decidir si nos ponemos la soga al cuello con más impuestos, que darán al traste con la inversión y el empleo, o nos ajustamos el cinturón, a partir de un Estado austero e inteligente FACEBOOK

TWITTER

En contraste, el programa “Colombia en orden y con oportunidades”, de Federico Gutiérrez, se construye sobre las raíces de un Estado “austero y transparente” que se compromete a recuperar la senda del crecimiento económico a una tasa del 5 % del PIB, a disminuir el desempleo a un dígito y a aumentar el PIB per cápita en un 10 %, a partir de una acción mancomunada entre empresarios, trabajadores y Estado, para generar mayor bienestar social.



El plan de Fico no le arrebata a la gente, cada año, 50,5 billones. No la asfixia fiscalmente. Para aumentar la oferta y la calidad de bienes públicos propone un plan fiscal inteligente que genere anualmente los mismos recursos, pero a partir de mayor recaudo (12 billones por cada punto de crecimiento), 14 billones por auditoría tributaria y 5 billones por reducción del Estado, más los bienes de la SAE.



En un mes decidiremos si nos ponemos la soga al cuello con más impuestos, que darán al traste con la inversión y el empleo, o nos ajustamos el cinturón, a partir de un Estado con menos grasa, menos pus y más músculo, capaz de ofrecernos un futuro cierto.



Taponazo. El dolor de patria producto de los ‘falsos positivos’ nos debe unir como nación, para que estos repudiables crímenes nunca vuelvan a ocurrir.



NÉSTOR HUMBERTO MARTÍNEZ NEIRA



(Lea todas las columnas de Néstor Humberto Martínez en EL TIEMPO aquí).