La política: una melcocha

A la hora de los balances de la jornada electoral de este domingo, solo quedará claro que el Gobierno sufrió una aplastante derrota, que los alternativos cargan tempranamente con el desgaste de la coalición oficialista y que nuestro sistema político y electoral está enfermo, al extremo de que no sabremos quién ganó las elecciones. No me imagino la tarea de los editores logrando un titular que identifique, para sus lectores, cuál fue la colectividad que hoy obtuvo mayores adhesiones.

Recientemente le pregunté a una de las personas más influyentes en la política nacional cómo le iría finalmente a su colectividad. Sin pensarlo mucho, me respondió que no sabía con exactitud, porque todo depende de si los operadores de la política, los analistas y la prensa le adjudican a su partido el triunfo de sus candidatos que se presentaron mimetizados en coaliciones o mediante firmas.

Carlos Fernando Galán ganará en Bogotá por su integridad y su carisma; pero él sabe que su victoria es con votos prestados del antipetrismo y del repudio a Bolívar, y no porque su divisa haya resucitado en medio del debate de las ideas nacionales. El ‘Chontico Ortiz’, un viejo líder del Partido Liberal, será el nuevo alcalde de la capital del Valle, bajo el paraguas del movimiento ‘Firme con Cali’, que nada le dice al elector. “Fico” Gutiérrez ganará en Medellín estrenando personería de un nuevo partido. Y el nuevo alcalde de Bucaramanga será el pastor Jaime Andrés Beltrán, quien goza del apoyo del Centro Democrático, pero se presenta por un movimiento.

Y así podríamos seguir. Esta realidad demuestra que tenemos un sistema político y electoral caótico, que no permite identificar partidos acuñados por sus ideas; que confunde al elector; cuyas candidaturas son de ocasión y surgen de coaliciones teñidas de oportunismo electoral y que, en últimas, impide tramitar las aspiraciones ciudadanas y, sobre todo, hace prácticamente imposible la construcción de consensos y que haya responsabilidad política de los partidos. Los elegidos no son leales a un ideario y a sus promesas electorales, lo que facilita las canonjías en la dinámica del funcionamiento de las corporaciones, para imponer reformas que no gozan de respaldo popular.

Crece la voz de la academia reclamando que se intervenga el sistema político y electoral. Es un asunto que no da más espera. Inclusive llegó la hora de repensar el sistema presidencialista

Todo esto da lugar a una democracia inoperante. Para muchos es más eficaz el camino de la protesta y de la violencia, porque nadie cree que funcione la representación. Así, hay territorios en los que la institucionalidad depende de la rebelión y la delincuencia, como lo hemos visto esta semana.

Los partidos están hechos trizas y su proliferación hace imposible el funcionamiento eficaz de la democracia. Es una herencia de la Constitución del 91, que engendró 63 partidos en Colombia. A partir del umbral que propusimos en 1998, fue posible racionalizar el número de colectividades. Pero las últimas decisiones de la Corte Constitucional y del Consejo Nacional Electoral revirtieron lo alcanzado. Ya vamos en 36 partidos. ¡Una feria! No hay quien crea que así somos viables institucionalmente, pero no se actúa porque existe la creencia generalizada de que este es terreno de los políticos, vedado a los ciudadanos.

Todo lo contrario. Por ello crece la voz de la academia reclamando que se intervenga el sistema político y electoral. Es un asunto que no da más espera. Inclusive llegó la hora de repensar el sistema presidencialista, anclado desde el 91 en gobiernos de minorías que no pueden funcionar. Entre tantas cosas, hay que examinar si ya es tiempo de que transitemos hacia el parlamentarismo, como lo plantea en un interesante libro el presidente del Consejo de Estado, Jaime Rodríguez, que coincide con la última de las propuestas del expresidente López. No podemos seguir postrados como sociedad, a la espera de nada, en medio de toda esta melcocha y, claro está, del abstencionismo, que hoy volverá a ganar.

Taponazo. Colombia vuelve a caer en el ‘ranking’ mundial sobre la fortaleza del Estado de derecho. Puesto 94, al lado de Serbia y Burkina Faso.

NÉSTOR HUMBERTO MARTÍNEZ NEIRA

