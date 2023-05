La paz total, en crisis

Son francamente desalentadores los resultados de la denominada “Paz total”. Las disidencias confrontan al presidente; la mesa del Eln vive en crisis; todo roto con el ‘clan del Golfo’; la inseguridad aumenta en campos y ciudades; solo en el mes de abril asesinaron a 21 líderes sociales y van 34 masacres en el año. Con estas estadísticas, en otros tiempos, sería inmenso el bochinche nacional e internacional de las ONG, pero hoy prevalece su silencio complaciente.

La suerte de la paz depende necesariamente del diagnóstico oficial sobre el conflicto, asunto sobre el cual deben repasarse las consideraciones que presentó Petro la semana pasada, ante los generales y almirantes de la República. En su sentir, la violencia de hoy no echa raíces en las tensiones de los años 60, por el final de la Guerra Fría. Para él, ya no existe el riesgo del comunismo, de manera que la guerra que actualmente vivimos gravita alrededor de las economías ilícitas, que controlan el territorio.

En esta visión, las guerrillas actuales son máquinas de violencia desideologizadas, sin convicciones, que no buscan el poder, de suerte que sus miembros no son revolucionarios, sino mercenarios al servicio de la minería ilegal o del narcotráfico. De ser esto cierto, el Gobierno estaría reconociendo que se equivocó en su plan inicial. Porque en esta concepción no es posible el diálogo político con la guerrilla, sino su sometimiento a la justicia; la ley que se tramitó el año anterior sería inconducente; carecería de sentido la agenda temática de los diálogos con el Eln, sobre lo divino y lo humano, de claro contenido político, y –por si fuera poco– sus integrantes no podrían obtener el indulto, que solo procede para el delito político.

Petro sostuvo ante la cúpula militar que la razón de ser de los comandantes del Eln “es la economía ilícita” y “poco tienen que ver con el padre Camilo Torres”. A pesar del fundamentalismo de los elenos, terminó dándole la razón a un sector de derechas que piensa que estas agrupaciones solo son carteles de la droga y no movimientos rebeldes, que legitiman el narcotráfico como una de sus formas de lucha. El reclamo del Eln no se hizo esperar y puso en el congelador la mesa de La Habana, lo que dio lugar este miércoles a un comunicado conjunto del Gobierno y la guerrilla en el que se “reafirma” el carácter político de los diálogos y se reconoce al Eln como “organización armada rebelde”. Como quien dice, la paz total tiene dos visiones sobre la guerrilla: la de “rebeldes” para la audiencia cubana y la de “traquetos” para la alta comandancia de las fuerzas del Estado, con lo cual existen dos guiones, incoherentes entre sí, para definir el camino de la paz, a menos que ahora se diga que también se “borró” lo planteado ante los generales.

En desarrollo de esta visión apolítica de la violencia, la estrategia militar del Gobierno consiste en concentrarse en extirpar las economías ilícitas. No en combatir a los grupos rebeldes, porque “ya no hay guerrillas caminando por la noche en las trochas y acampando en los páramos”, lo que contrasta con la realidad de lo que ocurre en los territorios del conflicto. Así, la Fuerza Pública –atada por el decreto de cese del fuego– debe concentrarse entonces en capturar los alijos, el dinero sucio, los lavadores de dólares y los narcos, lo que –por cierto– viene haciéndose desde hace décadas. “Ya no hay que capturar comunistas”, como tampoco hay que tocar los cultivos ilícitos, para evitar que los campesinos entren en un nuevo conflicto con el Estado y se vayan para el monte, dijo Petro ante sus generales y almirantes.

Es bastante inocente pensar que sin hacerle frente militar a la guerrilla, actualmente desaforada en el territorio, y haciéndonos los de la vista gorda con las 250.000 hectáreas de coca existentes, muchas de las cuales son cultivos industriales que pertenecen a carteles internacionales, se alcanzará la paz de la nación.

NÉSTOR HUMBERTO MARTÍNEZ NEIRA

