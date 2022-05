La metáfora del volcán

Refiriéndose a la actual situación electoral, el exrector de la Universidad de los Andes Alejandro Gaviria acaba de manifestar al ‘Financial Times’: “Estamos durmiendo en la cima de un volcán. Hay mucha insatisfacción. Podría ser mejor tener una explosión controlada con Petro que embotellar el volcán”.

El símil del volcán no es nuevo. Fue tomado en préstamo de la obra ‘Recuerdos de la Revolución de 1848’, de Alexis de Tocqueville, quien al referirse a dicha revuelta y al escenario que sirvió de preámbulo a la Segunda República francesa fustigó a los miembros de la clase política francesa, por estar “durmiéndonos sobre un volcán... la tormenta está en el horizonte”. Tocqueville advertía que ese horizonte era convulsionado, pero nunca aludió al volcán para capitular. Todo lo contrario, lo hizo para exigir más responsabilidad de los líderes galos. Hablaba de la “languidez de la vida parlamentaria”, en momentos en que debían emplearse a fondo en la tutela de las libertades y la defensa de los derechos inalienables, frente a las amenazas que se cernían sobre Europa, en el siglo XIX, por las nacientes teorías socialistas. En el fondo era un exhorto a la defensa de los valores de la democracia.



Se le es infiel al pensamiento liberal de Tocqueville cuando se citan sus metáforas en beneficio de proyectos políticos contrarios a su filosofía y a su obra. En particular cuando se advierte que el jurista y político francés ejerció en su época como crítico abanderado del absolutismo y de los extremos de la democracia.



Lo cierto es que, con su declaración, el exministro Gaviria le planteó al país dos modelos de gobierno, para abordar los complejos problemas nacionales. Él opta por aquella opción en la cual nada se resuelve de fondo, pero se apela a la búsqueda de un vulcanólogo, solo para “controlar” la erupción y sus efectos. Es decir, lo que se propone con la teoría de la “explosión controlada” no es elegir un gobierno que resuelva las causas de la movilización social, sino que sea capaz de su manipulación, como fuente de gobernabilidad.

Lo que se propone no es elegir un gobierno que resuelva las causas de la movilización social, sino que sea capaz de su manipulación, como fuente de gobernabilidad FACEBOOK

TWITTER

El otro modelo parte de la realidad de que es imposible manejar la energía retenida en las entrañas de un volcán. Lo que se impone, entonces, es concentrarse en la prevención de sus nocivos efectos y hacer de esa realidad una fuente de energía renovable. En otras palabras, hay que resolver de fondo las causas del descontento popular, lo que supone sistemas de gobierno viables y no polarizantes.



El caso de Chile es muy interesante. Después de la elección de Boric se esperaba que llegarían a su fin las movilizaciones sociales, el liderazgo presidencial renovaría el optimismo popular, la Constituyente ofrecería un nuevo contrato social esperanzador y la economía recobraría sus bríos tradicionales. Pero es otra la realidad, a los escasos dos meses del nuevo gobierno. Boric alcanza niveles de desaprobación del 61 %. Las encuestas indican que no se refrendará la nueva Constitución. La izquierda le reclama al Gobierno que ha sido incapaz de construir un programa de transformaciones sociales y su suerte está atada exclusivamente a la Constituyente. Mientras tanto, la economía se desacelera.



El fracaso de la teoría de la “explosión controlada” ha llegado a tal punto que se ha recrudecido la violencia en el sur de Chile. Los mapuches han arreciado sus actos terroristas, y los Arauco-Malleco anuncian “resistencia armada”. El Gobierno ha tenido que decretar el estado de emergencia para sacar el ejército a la calle, y la izquierda que llevó a Boric al poder les ha negado apoyo parlamentario a algunas de sus iniciativas, para solventar la situación de orden público. Y ni para qué hablar del Perú.



Queda claro: los ‘vulcanólogos’ no pueden controlar los movimientos telúricos, los ríos de lava y las emisiones de gases y cenizas de los volcanes populares. Lo que necesitamos son gobiernos viables, que puedan resolver de fondo, sin populismo, los problemas sociales.



Taponazo. ...escasea el Valium para el tratamiento de la ansiedad electoral.



NÉSTOR HUMBERTO MARTÍNEZ NEIRA



(Lea todas las columnas de Néstor Humberto Martínez en EL TIEMPO aquí).