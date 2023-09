La justicia es de los jueces

Con fines de descongestión, desde los años 70 aceptamos que autoridades administrativas cumplieran ciertas funciones jurisdiccionales. Para algunos, una extravagancia. El experimento inicial dio lugar a que en la Constituyente el ministro de Justicia Jaime Giraldo promoviera una disposición que permite que la ley atribuya determinadas funciones jurisdiccionales a autoridades administrativas.

La propuesta del profesor Giraldo fue prudente. Por ello, en la Constitución autoriza que empleados del Ejecutivo sirvan como jueces, solo con carácter excepcional y en materias precisas. Así, las primeras iniciativas legales llevaron a que las Superintendencias cumplieran funciones jurisdiccionales, en limitados eventos. De hecho, el primer proyecto sobre la materia, que promoví como ministro de Justicia en el año 1995 (P. L.204- Cámara), le asignaba unas pocas competencias a las Superintendencias, con el fin de contribuir a superar problemas de acceso a la justicia, particularmente en pequeñas causas o en reclamaciones de accionistas minoritarios, entre otras.

En el Congreso se miraba con desconfianza que servidores públicos, cuyo nombramiento es de origen político, se ocuparan de estos asuntos. Por otro lado, y no sin razón, se alegaba que las Superintendencias, si bien eran expertas en asuntos de puro derecho, carecían de experiencia en la tasación de daños, por lo cual no debían conocer de reclamaciones indemnizatorias, como se mantiene hoy en algunas disposiciones. Además, los congresistas de provincia reclamaban que este tipo de propuestas no resolvían la demanda de justicia en las regiones.

Aun así, esta primera iniciativa salió adelante. Lamentablemente, con el tiempo los gobiernos se volvieron golosos y decidieron expandir las competencias judiciales de las Superintendencias a muchos otros asuntos, sin duda importantes y en los cuales estas han efectuado significativos aportes a la jurisprudencia. Pero de esta manera se terminó exponiendo la justicia, en grado sumo, a la intervención del poder.

Era necesario ponerle freno a la corriente de entregarles los procesos judiciales a los funcionarios del Ejecutivo, para impedir este desarreglo institucional que afecta el Estado de derecho FACEBOOK

TWITTER

Aunque, en términos generales, la experiencia ha sido provechosa y sus providencias son de vanguardia, conceptualmente no han dejado de verse situaciones insólitas, que constituyen una voz de alarma. Recuerdo que, en una ocasión, un superintendente de Sociedades llegó a confesar que no podía impulsar un proceso, por instrucciones del Presidente de la República. También se ha llegado a registrar, en un expediente, notas de un consejero presidencial recomendando un caso. Y se ha visto, inclusive, memoriales que se tramitan en delegaturas en las que el cónyuge del litigante oficia como juez, lo que no ocurre jamás en un tribunal. Sucedió, aunque con carácter excepcional, lo que algunos escépticos anunciaron: que con la famosa “desjudicialización”, los procesos judiciales podrían apadrinarse impúdicamente. Todo esto para no hablar de los desafueros del poder por tomarse las cámaras de comercio y, con ellas, claro está, los centros de arbitraje, donde también se imparte justicia privada.

Frente a este desarreglo institucional y su afectación al Estado de derecho, debía llegar el día en que se le pusiera freno a la corriente de entregarles los procesos judiciales a funcionarios del Ejecutivo. Ese es el gran valor de la reciente decisión de la Corte Constitucional (Sentencia C-318/23), que todos deberíamos celebrar, mediante la cual se declara inexequible una ley que entregaba el conocimiento de todas las “controversias societarias” a la Superintendencia de Sociedades, con lo cual queda dicho que las mismas competen exclusivamente a los jueces, salvo algunas contadas excepciones, esas sí precisas y determinadas, que la ley aún conserva.

Decía Maquiavelo que “un príncipe que desee mantenerse sepa cómo infligir males”. Por ello es tan importante, particularmente en estos tiempos de turbulencia política, mantener a la justicia alejada de la política. Necesitamos reafirmar que la justicia es de los jueces, donde reinan la independencia y la autonomía.

Taponazo: La ministra de Agricultura se saborea hablando de la extinción de la propiedad por vía administrativa, gracias a una ley del 36… Nadie debería olvidar, menos la autoridad, que la Constitución del 91 solo admite la extinción del dominio “por sentencia judicial”.

NÉSTOR HUMBERTO MARTÍNEZ NEIRA

(Lea todas las columnas de Néstor Humberto Martínez en EL TIEMPO, aquí)