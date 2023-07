La Guajira, sí… pero no así

Era previsible que, luego de la debacle en la legislatura anterior, el Pacto Histórico optara por apelar a vías extraordinarias para poner en vigencia sus programas. El laboratorio de este experimento es La Guajira, un departamento abandonado desde hace varias décadas a su propia suerte. Al término de la primera legislatura, el Gobierno en pleno se desplazó allí para anunciar su decisión de convertirse en legislador y poner en vigencia, con alcance territorial, algunos de sus planes y programas y de los proyectos de ley que recién habían fracasado. Toda una provocación y un grave precedente.

Basta leer el decreto que declara el estado de emergencia económica, social y ecológica en el departamento de La Guajira, para concluir que no existe fundamento alguno que legitime el estado de excepción y, por el contrario, lo que se busca es abrir una vía que conduzca a gobernar por decreto. La crisis humanitaria allí existente, como resultado de la escasez de agua potable, el déficit de alimentos, la baja cobertura en salud y educación y la falta de una adecuada infraestructura eléctrica, no constituye un hecho extraordinario, ni menos sobreviniente, que no pueda ser afrontado por las vías ordinarias y con el concurso de todo el Estado. Se trata de problemas sociales de vieja data, que se han venido acumulando, graves ciertamente, pero que en modo alguno satisfacen el test de excepcionalidad que debe aplicarse en estos casos, para impedir que se dé paso a un Estado ‘de facto’.

En el decreto de emergencia se nos anuncia que la reforma de la salud que no avanzó, igual, entrará en vigencia, con todo y sus Centros de Atención Primaria (CAP). La reforma agraria, que se quedó sin recursos suficientes en la adición presupuestal, se intentará poner en marcha mediante “la adquisición de tierras a través de mecanismos excepcionales”, de factura gubernamental, por supuesto. Se busca ampliar el subsidio del PAE a los períodos de receso escolar, que no es otra cosa que poner en vigencia la propuesta de campaña de ‘Alimentos a la casa’. Y, claro está, se anuncia una minirreforma tributaria regional, que –puede anticiparse– estará centrada en el castigo de los pocos inversionistas que hacen presencia en la región, principalmente en el sector minero, a fin de precipitar el fin de la denominada “economía extractivista”, a partir de mayores cargas fiscales. Hasta muy antiguas iniciativas se intentarán poner en marcha, con calzador, como la vieja idea del aeropuerto de La Guajira alta, para aprovechar las oportunidades turísticas de la región, que nada tienen que ver con una situación extraordinaria.

La manifiesta inconstitucionalidad de esta emergencia no podrá superarse, ni siquiera, apelando a la decisión de la Corte Constitucional relativa al estado de cosas inconstitucional sobre el goce efectivo de los derechos de los niños wayús. De un lado, porque la Corte dispone que la superación de ese estado irregular, debe adelantarse a través del ejercicio de las facultades ordinarias de los distintos poderes, y del otro, porque de ser así, a partir de este precedente, la próxima emergencia sería para sacar por decreto el proyecto de modernización y humanización carcelaria, que tanto rechazo ha causado en la opinión, teniendo presente que la Corte declaró el estado de cosas inconstitucional en el sistema penitenciario y carcelario del país, desde el 2013.

La pregunta que hay que hacerse es si se procedió conscientemente a declarar una emergencia claramente fallida, con el deliberado fin de señalar –más adelante– que ni el Congreso ni las cortes dejan actuar al gobierno reformista, para promover así cambios de nuestro orden institucional. En el ‘best seller’ de Gideon Rachman, ‘La era de los líderes autoritarios’, se esboza la tesis de una creciente autocracia en el mundo contemporáneo, que se construye a partir de denunciar supuestos complots y obstáculos de las élites que realmente gobiernan, mediante conspiraciones de lo que se denomina un “Estado profundo”.

Taponazo. En hora buena, unánimemente la Corte Suprema reafirmó su jurisprudencia de que los fiscales generales no dirigen, ni llevan a cabo las investigaciones de la Fiscalía, por lo cual no están llamados a declararse impedidos.

