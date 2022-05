Juego sucio

Si esto que estamos viviendo fuera en un partido de fútbol, hace días habría terminado por acumulación de tarjetas rojas. El equipo contendor ha violado todas las reglas del juego democrático, en forma grave y consciente. Ha entrado en el ‘todo vale’.

Esta semana se conocieron varios audios, según los cuales los herederos del ‘clan del Golfo’ están dando instrucciones para votar por Gustavo Petro, “porque él va a dar muchas ayudas y no va a apoyar al Ejército”. No hay que ser muy perspicaz para entender que, desde el momento en que se conoció públicamente la política del “perdón social”, de la que se habla en privado en las cárceles y con los extraditables mismos, con el ofrecimiento de las tales “ayudas”, las organizaciones criminales se van a emplear a fondo por el Pacto Histórico. Se trata de una estrategia electoral que juega con el futuro, porque compromete las políticas públicas, frente a los intereses privados del delito.



No es nada nuevo. La izquierda latinoamericana conoce de los réditos electorales que se pueden obtener con este tipo de peligrosas estrategias, que funcionaron bastante bien durante la última etapa de la campaña de López Obrador para la presidencia de México, justo en el momento más duro de la guerra contra los narcotraficantes en ese país, en el cual propuso tramitar una ley de amnistía a su favor. Una iniciativa que terminó siendo popular en una sociedad hastiada por tanta violencia, sin medir el impacto de esta en los valores e integridad de esa Nación. El Departamento de Estado de los Estados Unidos ha concluido recientemente que la política de “abrazos no balazos” ha terminado aumentando el poder de los narcos, con el impacto que ello significa en esa sociedad.

Lo grave entre nosotros no solo consiste en que se haga proselitismo por parte de los delincuentes, sino que se llegue al extremo de constreñir a los electores en determinadas zonas del país, como se ha denunciado, precisamente para aumentar la cauda electoral, cuando de lo que se trata es de intentar ganar desesperadamente en la primera vuelta, a sabiendas de que en la segunda las cosas les serán color de hormiga.



Por ejemplo, algunas fuentes de la zona afirman que el pasado fin de semana, en medio del paro armado, se obligó a la población de Tres, en Turbo, Antioquia, a permanecer encerrada en sus viviendas y en sus lugares de trabajo, mientras robaban todos los cilindros de gas del pueblo y a la vez impartían instrucciones a sus habitantes para votar por el ‘cambio’, con serias amenazas para quien incumpla sus órdenes. Sabrán las autoridades en cuántos otros pueblos está pasando lo mismo. Como en los tiempos de la violencia política, estamos a punto de volver a ver municipios que registran votos para un solo candidato, porque se anuncia el regreso del “corte de franela” para la diferencia política.



Es supremamente grave que caminemos en esta dirección. Pero mucho más que haya indiferencia social y que quede al descubierto la existencia de un talante autoritario, que no reconoce la diferencia, sino que la elimina. ¿Será el augurio de lo que le espera a Colombia?



No parece distante, a juzgar por el episodio protagonizado por la lideresa y congresista electa de la Colombia Humana, Isabel Cristina Zuleta, quien reconoce a la luz del día que ‘quemó’ la candidatura de Sergio Fajardo y que ahora va por la de Federico Gutiérrez, con fecha cierta.



Alguien debe explicarle a la juventud, antes de que sea tarde, cómo empezó en Colombia la violencia política del siglo pasado, que tanto daño hizo, particularmente en las zonas más pobres del país. Si en medio de esta realidad los jóvenes no reaccionan, habrán cavado una nueva sepultura para la paz nacional.



Taponazo. Nadie entiende el silencio, en esta época electoral, de algunos dirigentes nacionales y regionales que siempre han estado del lado de las libertades... ¿a qué juegan?



NÉSTOR HUMBERTO MARTÍNEZ NEIRA



