Impunidad de ‘primera’

El camino para la liberación e impunidad de los miembros de la primera línea, responsable de la barbarie que vivimos los ciudadanos en el 2020, empezó a transitarse desde la ‘Oda a la rebeldía’ que pronunció Petro el día que ganó la segunda vuelta, cuando se proclamó parte de “las resistencias de la rebeldía de Colombia, de las rebeldías contra la injusticia” y, como epílogo de la misma, pidió públicamente al fiscal que “libere a la juventud, liberen a los jóvenes”.

La respuesta de Barbosa no se hizo esperar. Apeló al respeto del Estado de derecho y de nuestra institucionalidad y, a sabiendas de que de la libertad no se dispone por caprichos autoritarios ni consejas del poder, le recomendó al presidente electo “pedirle al Congreso que cambie la ley y no al Fiscal General. Lo invito a que tramite sus debates institucionalmente”.

Así, para saldar los compromisos de campaña, la Colombia Humana introdujo dos artículos durante el trámite de la ley para la paz total, con rostro de orangutanes, que buscaban nombrar como gestores de convivencia a los jóvenes detenidos durante las revueltas y llegaban al extremo de consagrar el indulto a su favor, a sabiendas de que los delitos en que incurrieron no son políticos, como el homicidio, la tortura o el daño en bien ajeno, entre otros. Dichas iniciativas generaron un repudio generalizado y tuvieron que ser rechazadas, por lo cual el Ministerio de Justicia –como insiste en llamarse, a pesar de su nuevo rol– se anticipó a anunciar una ley estatutaria para favorecer a los actores de la llamada protesta social.

Cuando los colombianos teníamos por superado el tema, al menos por este año, sorprendió el anuncio gubernamental de que la primera línea volvería a las calles antes de Navidad, por gracia del Ejecutivo, seguramente a cantar villancicos. Es algo insólito, dado que, en defensa del orden legal, el Congreso negó dicha posibilidad. Para tal efecto, los autores de esta iniciativa estrangulan –sin ruborizarse– los dictados de un inciso del artículo 5.º de la Ley 2272 de 2022, para hacerlo decir, que el Presidente puede designar voceros de paz y darles la libertad a los jóvenes de cuya mano el país conoció el terrorismo urbano.

Alguien debería decirle a Petro que no puede caminar por el borde de un precipicio legal, porque el estatuto de la paz total (parágrafo 2.º, art. 5.º) solamente consagra la suspensión de las órdenes de captura a favor de los voceros de los grupos armados organizados al margen de la ley (la guerrilla) y de las estructuras armadas organizadas de alto impacto (los narcos), una vez iniciado un proceso de diálogo, negociación o firma de acuerdos, y con el fin de facilitar el desarrollo de los mismos.

Además, la norma dispone que son las autoridades judiciales las llamadas a otorgar el beneficio. Nunca el gobernante de turno. Es un asunto que tiene bien decantado la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la cual ha sostenido que la suspensión de la ejecución de las órdenes de captura, en medio de procesos de paz, constituye “una medida procesal penal de naturaleza accesoria” (sentencias C-007, 070 y 080 de 2018). Inclusive, dicha Corte defendió la constitucionalidad de la facultad del secretario ejecutivo de la JEP, de verificar las actas de compromiso de los beneficiarios de la libertad transitoria condicionada de la justicia transicional, sobre la base de que tal responsabilidad “no tiene alcance jurisdiccional”, sino que “se trata de una labor eminentemente administrativa, pues consiste en verificar la suscripción de dicho documento, no así verificar la procedencia de la libertad, a través de la verificación del cumplimiento de los requisitos”.

Según Invamer, el 58 por ciento de los colombianos está en desacuerdo con que se sacrifique la justicia, a propósito de la paz. ¿Será posible que salga adelante la impunidad de “primera”, contra la Constitución y la opinión nacional?

Taponazo: Lo que pasa en Bogotá se refleja en la imagen de la alcaldesa Claudia López, que ha pasado de un 89 por ciento de aprobación en abril de 2020, a una tasa de desaprobación de su labor del 60 por ciento en diciembre del 2022.

NÉSTOR HUMBERTO MARTÍNEZ NEIRA

