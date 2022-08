Fui testigo

Durante varios años participé ocasionalmente en la tertulia que organizaban Iván Duque Escobar y Rafael Gama Quijano. Un par de quijotes que fungían como boticarios, formulando soluciones para los males del país. Con este antecedente, me acerqué en el Congreso a un joven líder de la bancada uribista, que llamaba la atención por su oratoria, sus buenas maneras y el rigor técnico de sus intervenciones. Se trataba de Iván Duque Márquez, quien se hizo presidente de la República en unos pocos años de vida pública y, a partir de hoy, quién lo creyera, su óleo forma parte de los exmandatarios nacionales.

La mayor parte de su mandato, Duque lo dedicó a hacerle frente con éxito a la amenaza de salud pública del covid-19 y a estructurar un paquete de ayudas para conjurar el problema social que surgió FACEBOOK

TWITTER

No cabe duda de que el período de Duque quedó marcado por la pandemia de covid. La mayor parte de su mandato lo dedicó a hacerle frente a esa amenaza de salud pública y a estructurar un paquete de ayudas para conjurar el problema social que surgió. Puso a prueba su liderazgo y hoy Bloomberg distingue a Colombia como el mejor país de América Latina y el Caribe en el manejo de la pandemia.



Nadie puede vaticinar cuáles hubieran sido los resultados de este gobierno sin covid. Lo cierto es que hoy tenemos unos indicadores de crecimiento que son la envidia de la región: se espera que este año será del 7 por ciento, con un recaudo de impuestos sin precedentes. La cuota inicial que desearía cualquier gobierno nuevo para garantizar su éxito. Ojalá no se derroche.



Esta semana, en su despedida con los medios, el Presidente hizo referencia a mi nombre en dos episodios, que hay que retomar para la historia. El primero de ellos ocurrió en el 2019, en medio de la minga del suroccidente, liderada por el nuevo director de la Unidad de Restitución de Tierras. Se demostró técnicamente que unos disidentes de las Farc se infiltraron para atentar contra Duque. En audios se estableció oportunamente que pretendían llevarlo hacia una iglesia, donde estarían apostados los francotiradores, lo que facilitó frustrar el funesto plan. Luego vendrían los atentados de que fue víctima, como el del aeropuerto de Cúcuta. Para gobernar en estos tiempos, se requiere del “Courage!” del que hablaba la madre de Napoleón.



El otro incidente tiene que ver con una leyenda urbana según la cual Duque habría convocado a sus asesores, el día en la que la JEP liberó a ‘Santrich’, para dictar un decreto que lo metiera en un avión con destino a Estados Unidos. Nada más falso. Hubiera sido, como lo afirma el Presidente, un acto de “chambonería jurídica”, con graves implicaciones legales. Es cierto que algunas voces lo propusieron, pero Duque y todos sus asesores estuvieron en desacuerdo. Presencié esa reunión y compartí el punto de vista de todos. Lamentablemente, en medio de la elección de fiscal general, una fémina palaciega divulgó la especie contraria, asignándose el triunfo de impedir semejante desatino. Una fantasía que desmintieron en su oportunidad todos los consejeros allí presentes. Aún conservo documentos que prueban que alrededor de ese asunto se fabricó una mentira.



Otro episodio que me permitió conocerlo fue el día de la bomba a la Escuela de Policía General Santander. Duque llegó un par de horas después de los hechos, por encontrarse en el Chocó. A su arribo, los sabuesos de la Fiscalía y de la Policía ya habían establecido que el carro bomba había salido de Saravena y que su conductor era miembro del Eln. No quedaba duda alguna de que ese grupo guerrillero era el autor. Fue tan rápida la investigación que, los mismos de siempre, utilizaron las redes para decir que era un ‘falso positivo’. Duque entendió que, con su acto terrorista, el Eln quería doblegar la voluntad gubernamental a favor de la negociación. Su lectura serena de los hechos determinó lo contrario, para no legitimar la barbarie. Actuó como un estadista, frente al chantaje de la violencia.



Taponazo. En la Colombia frenética de hoy, todos los presidentes deben enfrentar las más diversas y profundas crisis durante sus mandatos. No son “muebles viejos”. Ojalá Duque y sus antecesores mantengan sintonía con el futuro de la patria. Se va a necesitar.



NÉSTOR HUMBERTO MARTÍNEZ NEIRA



(Lea todas las columnas de Néstor Humberto Martínez en EL TIEMPO aquí).