El sofisma en el balcón

Para identificar la naturaleza de la voz del balcón palaciego, he vuelto a ojear ‘El mundo de Sofía’, maravillosa síntesis de las corrientes filosóficas de la humanidad. Allí he podido confirmar que el lenguaje oficial pretende imponer entre nosotros un diálogo sofista, para conducir el debate sobre los grandes temas del país. Los sofistas sacrifican la verdad para lograr la eficacia persuasiva de sus ideas. Es decir, manipulan a través de sus falacias, que adornan mediante rica oratoria.

En las actuales circunstancias del país y con la polarización derivada de los proyectos oficiales, sería de esperar que el debate público se condujera a partir de una argumentación objetiva, que permita escoger lo que es más conveniente para la Nación. Pero no hay tal. Se ha optado por las falacias.

Inicialmente, el balcón les echó la culpa de que no avance la reforma agraria a los propietarios de la tierra, quienes han vendido 17.000 hectáreas (Cecilia López solo habla de 9.628). Lo cierto es que el Gobierno no reconoce su incapacidad gerencial para sacar adelante el programa. Baste recordar que la SAE duerme sobre 50.000 hectáreas de tierra en extinción de dominio, que no ha sido capaz de distribuir. Y ni para qué hablar de millonarios territorios baldíos que deberían estar en la Agencia Nacional de Tierras a disposición de los campesinos, mas no en poder de testaferros de los grupos armados.

Para movilizar la opinión alrededor de la reforma de la salud, se dice que las EPS quebraron a los hospitales públicos –no fue la corrupción regional– y que, por su culpa, son millones los colombianos que han muerto sin atención médica, y ahora, sin un mínimo de respeto, se le achaca al expresidente Gaviria atravesársele al proyecto, por la presión “de los bancos”, cuando Petro sabe que ninguna EPS es propiedad bancaria.

Lo que nunca nadie pensó es que se llegara al extremo de apelar al pánico económico para promover la reforma de las pensiones. “En el corto plazo los fondos de pensiones quiebran”, dijo la trémula voz. Nada más falso. Su solvencia es de tres veces la que obliga la regulación, y sus pasivos ni siquiera representan una cuarta parte de sus activos.

Se tiene que tener mucho coraje para afirmar que con la propuesta oficial sí se “garantizan” las pensiones. Es todo lo contrario. Les quitarán a los trabajadores sus ahorros personales, que hoy permanecen en cuentas individuales, las que pasarán a Colpensiones para que esta asuma el pago de las pensiones que actualmente se fondean contra el presupuesto nacional, a fin de liberarle recursos al gobierno que le permitan aumentar su gasto. El ministro Bonilla ha dicho que se deja de ahorrar. Luego las futuras pensiones quedarán en el limbo, porque solo podrán honrarse si los próximos gobiernos consiguen recursos para pagarlas. Para claridad, se montará una ‘pirámide’, que tiene dinero para cancelar las actuales pensiones, pero los más jóvenes, que serán los últimos en los pagos, se quedarán viendo un chispero. Esa es la verdad.

Los fondos mantienen en el exterior la mitad de sus reservas, pero el Gobierno pide en la plaza pública que se inviertan solo en Colombia. La loable tesis genera el aplauso popular, pero con la incertidumbre actual se estaría perdiendo hasta la camisa, mientras la rentabilidad de los portafolios es hoy del 45 %. ¿Será que lo que realmente se pretende es que este ahorro institucional se envilezca, en contra de los intereses de los trabajadores, subsidiando los caprichos del gobernante de turno?

La última joya consistió en impulsar el proyecto de reforma laboral, afirmando que esta iniciativa “lo que está proponiendo es reducir la jornada de trabajo”. Un cuentazo, porque por ningún lado se propone que el obrero trabaje menos y gane el doble, magia esta que no se resiste ni en el papel.

La movilización podrá lograrse con argumentos populistas, pero cuando estos se convierten en políticas públicas, destruyen los gobiernos.

Taponazo. Las cortes y el Fiscal no están sujetos al ‘yugo’ presidencial. Según la Constitución, el jefe del Estado encarna la unidad de la Nación... no su fractura.

