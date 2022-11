El futuro de Bogotá y del metro

Dentro de un año la capital de la República ya tendrá nuevo alcalde. Ojalá sea un conocedor de la ciudad y un administrador público que nos saque de la abulia que sufrimos los bogotanos, reflejada en la encuesta de Invamer de octubre pasado, según la cual el 77 % de los encuestados consideran que las cosas en Bogotá están empeorando. Sin duda, esto es resultado de una mezcla de realidades: la grave inseguridad ciudadana; el acecho creciente de los delincuentes; los tiroteos públicos, como en el viejo Oeste; el desempleo y los crecientes problemas de movilidad, entre otras.

Pese a la situación, parece ser que Claudia López considera que le asiste el derecho divino de dejarnos sucesor. O mejor, sucesora. Para seguir apuntalando su carrera política, la alcaldesa no se priva de compartir en reuniones que la nueva inquilina del Palacio Liévano debe ser la actual secretaria de Educación, la profesora Edna Bonilla.

Preocupa que en medio de tantas dificultades que tiene la ciudad, las decisiones que vengan hacia el futuro estén determinadas por el cálculo electoral. De hecho, ya resulta preocupante el anuncio de que el próximo año la ciudad tendrá “el presupuesto más alto de inversión social que haya hecho la Alcaldía en su historia”. Claro que no es algo casual. La idea es regalar dinero a borbotones. Con ese platal, las estadísticas de ocasión harán que la pobreza pase del 33 al 28 %. Por supuesto, nada sustancial ni sostenible para derrotar la miseria en la ciudad, pero altamente rentable en año electoral.

Es muy común en los gobiernos alternativos latinoamericanos apostarle a la definición de modelos de productividad y desarrollo que promuevan la inversión, generen empleo y faciliten la movilidad social. Prefieren las políticas asistencialistas. Los subsidios de largo plazo, en dinero y en especie de todo tipo, anestesian el problema de la marginalidad social, que en Bogotá está por encima de la media nacional, y terminan haciendo que la suerte de la población más vulnerable quede atada a la voluntad del gobernante.

El futuro del metro, la obra más sensible de la ciudad, también puede resultar afectado en esta coyuntura. Hasta hace poco, Claudia López sostenía con voz firme que la línea uno no tenía reversa. Pero nos sorprendió esta semana al aceptar la realización de un estudio que revise el trazado, a sabiendas de que cada kilómetro de metro subterráneo es más costoso en un 19 % y que las reformas propuestas implicarían una modificación sensible del cronograma de las obras, de suyo afectado porque solo entrará en operación en el 2028. Hay quienes sostienen que este cambio de conducta obedece a la necesidad electoral de la alcaldesa de poder anunciar el año entrante la línea dos del metro, como una realidad, lo que no será posible si el Conpes no aprueba las garantías de la Nación para ese proyecto, lo que depende, en últimas, de la Casa de Nariño.

La ciudad no puede atrasarse un año más en la solución de sus problemas. El tema de seguridad, por ejemplo, no da más espera. Se requiere un plan de choque eficaz. Es francamente desolador el ambiente de inseguridad. Las estadísticas lo confirman, siendo lo más grave que el delito se está ensañando con las mujeres. El hurto violento frente a ellas crece al 15 % anual, y ni qué hablar de la violencia sexual, pero no hay una política preventiva de género. Y será poco lo que se pueda hacer si la Administración Distrital no articula su gestión con la tarea de la Policía y, como está ocurriendo últimamente, se dedica a alimentar peleas con el Poder Judicial.

En estas condiciones y frente a la realidad de que en el 2023 estrenaremos la segunda vuelta para elegir alcalde mayor, lo que hará más difícil los gobiernos de minoría, la alcaldesa debería en este último año emplearse a fondo en su tarea de gobernante y no en la de jefa de debate.

Taponazo. La visión y el tesón del gobernador Nicolás García se reflejan en la integración de Bogotá y Cundinamarca y en el tren de cercanías.

NÉSTOR HUMBERTO MARTÍNEZ NEIRA

