De pie nuestra justicia

Ya es tiempo de que Colombia supere su ceguera sobre la importancia de la justicia. En medio de un Congreso cooptado, la justicia es el único poder real que hace efectivo el sistema de pesos y contrapesos de nuestro ordenamiento democrático. Es decir, es la rama del poder público que protege las libertades, garantiza los derechos, previene la arbitrariedad y precave los peligros de cualquier expresión autocrática del ejercicio del poder.

Es por ello que todos deberíamos cerrar filas alrededor del fortalecimiento y la consolidación de la justicia. Pero no hay tal. Cómo es posible que en el publicitado informe del Consejo Nacional de Planeación, un mamotreto de 164 páginas, que supuestamente recoge las opiniones de la sociedad sobre las bases del próximo plan de desarrollo, no haya una sola línea sobre la arquitectura judicial, sobre la política criminal, ni menos acerca del fortalecimiento del Poder Judicial. Es imperdonable que quienes se dicen representantes de todos los sectores de la sociedad piensen que un país es viable de espaldas a su sistema legal.

Mientras tanto, el plan del Pacto Histórico para este cuatrienio poco le aporta a la justicia. No hace explícitas sus metas, y sus directrices requieren evaluarse a fondo. Para perplejidad de los mortales, dice que el nuevo modelo de seguridad ciudadana se afinca sobre el desmonte del Esmad y la protección de la protesta social. Postula escuetamente que la política antidrogas “dejará atrás el prohibicionismo”, por lo cual no puede ser extraño que el director de sustitución de cultivos, Felipe Tascón, haya dicho que “cultivar coca no es delito”, en contra de la Ley 30 de 1986. ¿Nada de esto mereció comentario alguno de la sociedad civil?

Dicho documento, además, está lleno de lugares comunes sobre la justicia. Que se fortalecerán la ciberseguridad, los métodos alternativos de solución de conflictos y los servicios digitales de la justicia, que hoy lucen a plenitud. No faltan, inclusive, las contradicciones, como la que habla de la “construcción de infraestructura carcelaria que promueva la educación y el trabajo”, cuando la política del ministerio dicta lo contrario.

Del recurso humano de la justicia no se dice ni pío. Mucho menos acerca de la posibilidad de ampliar su planta, cada día más rezagada, lo que se rubrica con el hecho de que los gastos de funcionamiento de la Rama Judicial decrecen este año, en términos reales, en un 7 %.

En medio de la transición política que vive el país, la pregunta es si hay un interés oficial sincero en la consolidación de la justicia, la misma que vela con independencia por la realización de los principios y valores de nuestro Estado de derecho. No lo digo por los desplantes sociales a que se la ha sometido, sino por las desapacibles y recurrentes confrontaciones en público; por la intromisión en sus campos funcionales y porque se la ignora al tiempo de construir políticas sectoriales, como ocurrió con la normativa de paz y está ocurriendo con la reforma penal, las que se confeccionan sin siquiera consultar el criterio de la Judicatura y de la Fiscalía. Por si fuera poco, su tratamiento presupuestal es de cenicienta, en medio de una bonanza fiscal.

Frente a esta realidad no podemos ser indiferentes y estamos llamados a rodearla. Como también hay que respaldar el reclamo de la Corte Suprema para que la justicia tenga la última palabra frente a los beneficios de la paz total; las decisiones de los jueces que han impedido las libertades de vándalos de la denominada protesta social y las actuaciones de la Fiscalía de Francisco Barbosa que han impedido que se llegue a subvertir el orden constitucional, mediante la entrega de boletas de excarcelación a actores del narcotráfico y del delito común. Y, claro está, en los próximos meses veremos a la Corte Constitucional en su papel de guardiana de la Constitución.

Parafraseando a un pensador francés, hay que celebrar que nuestros funcionarios judiciales deciden de pie y no boca abajo.

Taponazo. ¿Sabemos lo que le viene al dólar después del anuncio de la suspensión de nuevos contratos petroleros, justo en medio de la cumbre de Davos?

