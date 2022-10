Crecen los pendientes del Gobierno

Desde el pasado 7 de agosto el país vive en frenesí. El jefe de Estado lanza dos o tres políticas públicas por semana y se queja de que cuatro años son muy pocos para tanta iniciativa, mientras los miembros de su gabinete intentan priorizarlos. Pero es evidente que buena parte de los anuncios aún no cobran cuerpo.

Por ejemplo, se dijo que la reforma política introduciría, al fin, un cambio sustancial en las costumbres políticas y se recobraría la transparencia pública. Puro cuento. Ha terminado siendo una reformita pensada en beneficio de la Colombia Humana, con el patrocinio de varios de los partidos tradicionales. Huele a lo de siempre. La autorización para que los congresistas puedan cambiarse desvergonzadamente de partido solo facilita que mediante canonjías se les roben sus miembros a las colectividades tradicionales, para fortalecer al partido único de gobierno.



El financiamiento mayoritariamente público para las elecciones entrega al Ejecutivo las posibilidades de la alternancia democrática. La autorización para que los parlamentarios sean ministros horada la independencia de los poderes, como lo quiso la Constitución del 91, debilitando el control político y el voto en conciencia. Y se hace trizas el régimen de conflictos de intereses, cuando se define que no constituye conflicto alguno tramitar y votar iniciativas parlamentarias a favor de los aportantes a las campañas.

Todo, una vergüenza. No se toca la organización electoral. Nada se dice de la composición del Congreso y del salario de sus miembros. No se mejoran los mecanismos de representación ni de participación ciudadana. No se abre la boca sobre el régimen de las UTL. En nombre de la renovación, los políticos podrán petrificarse en su oficio durante 40 años, al autorizar hasta “dos períodos consecutivos en cada una de las siguientes corporaciones: Senado, Cámara, Asamblea, Concejo o Junta Administradora Local”. Se retiró todo lo que hacía más estricta la pérdida de investidura.



Y de la prohibición de la ‘mermelada’, pocón... pocón. Del tal “cambio”, no queda sino la obligación de las listas cerradas, que tendrá próximamente una muerte súbita en el Congreso, porque a los parlamentarios no les gusta depender del bolígrafo de las directivas partidistas.

Por otro lado, la anhelada reforma agraria sigue enredada. No se ve el financiamiento. Ya se supo que no hay emisión de deuda para la compra de los tres millones de hectáreas que ofreció Fedegán y quedamos atónitos cuando Cecilia López le dijo a EL TIEMPO, el domingo pasado, que está “discutiendo” con Hacienda la posibilidad de tener recursos del presupuesto en un patrimonio autónomo y que espera “otras fuentes”, como créditos externos, que aún no existen.



De hecho, en el presupuesto aprobado para el 2023, la ministra logró un aumento de su presupuesto de inversión de 2 billones de pesos, pero ningún rubro es para compra de tierras. El futuro de esta reforma sigue siendo incierto y no puede decirse que “ya empezó” porque se continúe la titulación de tierras que inició, hace más de 25 años, el ministro Toño Hernández.

Otro de los grandes pendientes es la condonación de los créditos del Icetex. Se olvidó que esta institución financiera no puede regalar el dinero tomado en el mercado. Los recursos presupuestales existentes solo le alcanzan para beneficiar a menos del 10 % de los estudiantes a los que se les ofreció el regalito.



Por eso acaban de introducir un mico en el presupuesto del 2023, que consiste en prestarle al Icetex los saldos inactivos por más de 1 año en cuentas corrientes o de ahorro de los bancos, los que le serán transferidos a título de mutuo. Una figura muy curiosa: se trata de un préstamo forzado, sin el consentimiento del acreedor. Con estos recursos tampoco se podrán hacer condonaciones, porque el dinero es de los particulares y hay que devolverlo. Como van las cosas, el director Mauricio Toro, convertido en banquero por decreto, terminará haciendo el oso.

Taponazo. Dólar hacia $ 5.000... 204.000 hectáreas de coca... Incremento de $ 14 billones en el presupuesto 2023, sin contar con la reforma... 20 % del incremento, para gastos de funcionamiento. Las cifras hablan.

