Crece crisis del fútbol femenino

No cesa la crisis del fútbol femenino. Aunque el reciente campeonato de la Fifa permitió comprobar que la práctica del deporte más popular del mundo, por parte de las mujeres, goza de creciente simpatía, y es cada vez más competitivo, también ha quedado en evidencia que en los clubes y federaciones de este deporte reinan el acoso y la discriminación contra la mujer.

El informe de la Fifa que se conoció esta semana sobre el caso Rubiales afirma que este episodio dañó considerablemente la integridad y la reputación del balompié, creándole un “perjuicio irreparable” a este deporte. Por la reacción inicial de la gente se logró la renuncia de Rubiales. Pero fue insuficiente, lo que llevó a las mundialistas españolas a entrar en una huelga para obtener cambios más de fondo en la Federación Española de Fútbol.

Si por allá llueve, por acá no escampa. Desde la Copa América del año pasado, las jugadoras de nuestra selección llamaron la atención nacional sobre su remuneración, la precariedad de la Liga, el régimen de los premios y sus exiguos viáticos, que entonces solo ascendían a cien mil pesos diarios. Aún recordamos el simbolismo de todas las jugadoras, en el campo de juego, con los brazos en alto y los puños cerrados, en señal de protesta. Pero las cosas no parecen cambiar, según se desprende de la investigación por presunta cartelización de los equipos profesionales que solo les pagan el salario mínimo. Mayor discriminación, imposible.

En Colombia han aumentado la afición y la calidad del fútbol femenino, como quedó de manifiesto en el pasado Mundial de Australia y lo ratifica el hecho de que Linda Caicedo pueda llegar a alcanzar el Balón de Oro 2023. Pero, hay que decirlo con claridad, se lo sigue mirando con indiferencia, por lo que estamos a un paso de que este asunto se convierta en una causa feminista.

Están dadas las condiciones para que los directivos de los clubes, de la Dimayor y de nuestra Federación se tomen en serio esta expresión del deporte, porque será imposible mantener la competitividad con una liga que, a diferencia de la de los hombres, tan solo es de cuatro meses al año, no obstante los aportes de la Fifa y el crecimiento del mercado publicitario. Se conoce, por ejemplo, que una entidad propuso patrocinar la Liga Femenina, pero no se sabe por qué no se avanzó.

¿Es cierto que por nepotismo nuestra arquera fue mal diagnosticada y tratada médicamente, lo que nos pudo costar un mejor desempeño en el Mundial? FACEBOOK

TWITTER

La integración del seleccionado también debe quedar por fuera de consideraciones extradeportivas. En el mundo del fútbol femenino se dice que los cuerpos técnicos evitan la convocatoria de jugadoras de excelencia, como Eliana Salazar, Yoreli Rincón, Isabella Echeverri y Natalia Gaitán, porque exigen el respeto de sus derechos deportivos. ¿Es legítimo que en la sociedad moderna se imponga la exclusión por esta clase de razones?

La transparencia en el manejo de los premios deportivos es otra deuda con las jugadoras profesionales, a quienes no se les permite opinar al respecto y, de ordinario, quedan sujetas a decisiones arbitrarias, cuando no a que estos se los quede mayormente el cuerpo técnico de la selección, como pasó con el último entrenador del Mundial.

Y habrá que revisar también cómo se integran los equipos técnicos. En el reciente Mundial, nuestra arquera Catalina Pérez sufrió una infección en los ojos que le afectó su desempeño deportivo, por lo cual tuvo una gran responsabilidad en el empate inicial de Inglaterra, en los cuartos de final. Entre bambalinas se menciona que existieron un mal diagnóstico y tratamiento clínico en ese momento. La selección contaba inicialmente con el apoyo médico de la doctora Ana María Cardona, de amplia experiencia en torneos internacionales, sustituida por Ana María Betancur, quien en el momento de su vinculación carecía de título profesional y de experiencia en torneos de la selección nacional. ¿Será cierto que esa vinculación se produjo por nepotismo, vicio muy colombiano que sería la penosa causa por la cual no llegamos más lejos en el Mundial?

