Chanchullo es chanchullo

Bogotá está de plácemes por la reciente puesta en marcha del sistema de bicicletas públicas y compartidas. Ya era hora. Hemos quedado al nivel de las grandes capitales del mundo, como Nueva York, Madrid o París, que ofrecen a sus ciudadanos y a los turistas el alquiler de bicicletas para desplazarse con seguridad y rapidez, en medio de la barahúnda del tráfico automotor. Ya están funcionando 1.500 bicis y se espera que, prontamente, se sumen otras tantas.

Al darlo al servicio, la alcaldesa Claudia López manifestó que se trataba de un proyecto que quiso entregar la Bogotá Humana durante su administración, en el 2015, pero que “desafortunadamente no tuvo sostenibilidad financiera y no pudo continuar”. Eso no es cierto.

La historia es otra. En el año 2014, la Secretaría de Movilidad contrató un proyecto de consultoría con Steer Davies & Gleave, el mismo de las losas de TransMilenio, para la estructuración técnica, legal y financiera del sistema de bicicletas públicas para Bogotá, como parte del plan maestro de movilidad de la ciudad. Ese año también salió a licitación la concesión del servicio.

Se trató de un proceso que brilló por sus enredos desde el primer momento. De hecho, la audiencia de adjudicación fue suspendida en cuatro oportunidades, hasta que el 23 de enero de 2015 fue declarada desierta la licitación respectiva. No obstante, de la noche a la mañana, el 27 de marzo del mismo año, el proceso resucitó como cualquier Lázaro, para adjudicarle la concesión de las bicicletas públicas a la Unión Temporal BiciBogotá, integrada por una empresa china (60 %) y la empresa de recolección de basuras de Cartago, Valle (40 %), de propiedad de un exmilitante del M-19, de apellido Salazar.

El contrato de concesión 1042 de 2015 se hizo para 2.851 bicicletas. Para que el proyecto fuera posible, Bogotá debía transferir a una fiducia la suma de $ 3.400 millones, y la Unión Temporal debía aportar $ 2.655 millones a la misma. Tres días antes de terminar el gobierno de la Bogotá Humana, el 28 de diciembre del 2015, con una eficiencia sin igual en el sector público, la Secretaría de Movilidad, en tiempos de María Constanza García –hoy viceministra de Transporte–, giró los recursos a cargo del Distrito.



Fue un aporte totalmente prematuro, que dio lugar a que la Contraloría Distrital lo glosara por “incomprensible”, dado que “contractualmente (cláusula 13) tenía que hacerlo 22 meses después, esto es, en octubre de 2017”. Mientras tanto, los aportes del inversionista privado nunca llegaron, por lo que la Unión Temporal fue inicialmente multada, y posteriormente se decretó la caducidad del contrato, durante la administración de Enrique Peñalosa.

El proyecto de bicicletas públicas del 2015 se esfumó desde el primer día y no propiamente por un problema de sostenibilidad financiera, como lo afirmó Claudia López FACEBOOK

TWITTER

Desde el primer momento, el Concejo de Bogotá cuestionó este negocio, porque detrás de él estaba el señor Salazar, quien –según informaciones públicas– había estado involucrado en una coima para obtener el servicio de aseo de Neiva y quien, además, había sido gestor de la cuestionada adquisición de 200 camiones para la recolección de basura, que el Acueducto de Bogotá le compró a Daewoo, en medio de la crisis del aseo del 2012, por un valor cercano a 50.000 millones de pesos. Sobre esta otra transacción, años después reveló la prensa que, en el 2014, el desmovilizado del M-19 presentó una reclamación a Daewoo, para que le reconociera una comisión de éxito equivalente al 10 % del valor del contrato, por haber invertido “gran parte de mi tiempo ante la EAA de Bogotá para lograr que Daewoo fuera el sexto invitado, ya que esta empresa en ningún momento fue tomada dentro de los escogidos para optar para la venta”.

El proyecto de bicicletas públicas del 2015 se esfumó desde el primer día y no propiamente por un problema de sostenibilidad financiera, como lo afirmó Claudia López. Fue un chanchullo. Las cosas hay que llamarlas por su nombre, señora alcaldesa.

Taponazo. En el 2017 se le facilitó a la SAE la enajenación temprana de los bienes incautados, pero estos han seguido bajo su administración... finalmente se sabrán las razones.

NÉSTOR HUMBERTO MARTÍNEZ NEIRA

(Lea todas las columnas de Néstor Humberto Martínez en EL TIEMPO aquí)