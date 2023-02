Brindis colombo-chino por el metro

Este lunes presencié un almuerzo al que asistieron las partes del mayor contrato de obra existente: el metro de Bogotá. La convocatoria gastronómica se llevó a cabo en el exquisito restaurante Pajares Salinas. Pero no ocurrió en un reservado, sino en su salón abierto, lo que permitió a todos los comensales presentes seguir los detalles del público encuentro. A la cita concurrieron el gerente del metro y sus asesores, así como los directivos del consorcio chino contratista, los mismos que asistieron a la Casa de Nariño para discutir el futuro de la megaobra.

En el comedor las apuestas estaban divididas. Unos afirmaban que la charla giraba sobre la suerte del metro. Otros, con mayor rigor, sostenían que asunto tan serio no podía discutirse en un encuentro social. Un dirigente político que siguió el almuerzo desde una mesa vecina lanzó una crítica mordaz ante la posibilidad de que se estuviera discutiendo el asunto de fondo. Para no profundizar el debate, atiné a decirle inocentemente que podría ser una celebración del Año Nuevo Chino. Me advirtió –al rompe– que, de ser así, el presagio de lo que vendría para el metro sería peor, porque este año es el del ‘conejo’.

De lo que sí puedo dar fe plena es de que el paladar de los invitados es exquisito. Comieron los mejores platillos y levantaron sus copas con los mejores vinos. Puedo decir que presencié tres brindis, nada discretos, que ocurrieron durante la reunión, cuando nada se sabía del chantaje palaciego.

Primer brindis: “Todos para uno y uno para todos”. No cabe duda de que en el almuerzo se estaba formalizando una gran alianza por la defensa del metro de Bogotá. Buena noticia. Frente al capricho de soterranizarlo desde la avenida Primero de Mayo, a pesar de que para su adjudicación se entregaron los diseños de un metro elevado, los chinos sostienen que están dispuestos a mirar las alternativas que no impliquen modificar el objeto del contrato. Saben de los riesgos jurídicos. A su turno, el gerente del metro ha dicho públicamente que hoy la obra se está ejecutando y que una modificación del contrato pondría en riesgo el proyecto. Hay que asumir, entonces, que el primer brindis debió de versar sobre la inmutabilidad del contrato, lo que en el fondo constituye una defensa de la ciudad, frente a la indolencia de asumir costos millonarios adicionales y retrasar la obra a lo menos 8 años más.

Segundo brindis: “Ye bùshì dòujiá” (“¡ni de vainas!”). En el animado almuerzo debió quedar claro que todos están dispuestos a analizar el asunto, pero no al punto de asumir riesgos personales. Los servidores públicos y los constructores saben que los terceros del contrato, inclusive el financiador, pueden dar cuantas opiniones les parezca, pero las partes son las únicas que están realmente sujetas a investigaciones, particularmente frente a la celebración indebida de contrato y a un eventual detrimento patrimonial.

Tercer brindis: “Hen míngxian” (“¡está claro!”). Al final vino el brindis de cierre. Muy sonoro. Seguramente llegó la reciente sentencia de unificación de la Corte Constitucional (SU- 214/22), a cuyo tenor la adición de un contrato público solo es posible para algo meramente accesorio. En ese fallo concluyó la Corte que la simple adición de módulos estacionarios para vendedores ambulantes, que no se encontraban dentro de los ítems contratados para un parque, no podía tratarse como una adición, sino como un contrato adicional “que debió ser producto de un proceso de contratación independiente”. Ni qué decir en el caso del metro, en el que pretende modificarse el alcance de la obra licitada. Es evidente que esta jurisprudencia debe guiar la decisión del Distrito, por más viajes que se hagan a la China.

No vi quién pagó la cuenta. Pero estoy seguro de que no seremos los bogotanos.

Taponazo. En las marchas cocaleras de los noventa, el Ministerio de Justicia no permitió que se pactara inmunidad para los cultivos de coca de dos hectáreas. Ese mismo ministerio hoy habla de un tratamiento diferencial para cultivos hasta de diez hectáreas. ¡Cómo será el ‘pitufeo’ de siembras ilegales!

NÉSTOR HUMBERTO MARTÍNEZ NEIRA

(Lea todas las columnas de Néstor Humberto Martínez en EL TIEMPO, aquí)