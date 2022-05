Asfixia a los bolsillos rotos

Es muy mala la noticia sobre la inflación anualizada al mes de abril del año en curso, justo en momentos en los que celebrábamos al unísono el desempeño de la economía. Puede decirse que, a estas alturas del año, la inflación ya les robó a los estratos más bajos el audaz incremento del 10 % del salario mínimo, decretado por el Gobierno a comienzos del año.

Esta realidad pone de presente la importancia del principio constitucional de la moneda sana y el papel que cumple el Banco de la República entre nosotros. La lucha contra la inflación no es un mandato impuesto por el FMI y el Banco Mundial, sino por la ética y la equidad de la política pública, que debe reconocer que la inflación es el impuesto regresivo que más daño hace a la gente pobre.



No faltarán los tecnócratas que afirmen que es poco lo que se puede hacer en una economía global, dado que el fenómeno es mundial, producto de la pandemia, de la crisis de contenedores y de la guerra entre Rusia y Ucrania, que ha llevado a que en Estados Unidos y en Europa se registre la inflación más alta en 40 y 25 años, respectivamente.



Claro que, por esta vía, los insumos que importamos serán más caros. Pero es necesario profundizar en la patología de la inflación. En el Viejo Continente, por ejemplo, el valor de la energía y de los hidrocarburos es el mayor determinador de la inflación, por la guerra en Europa oriental. No es nuestro caso, en el que es la comida la que jalona la inflación, al punto de que, según el Dane, la inflación anualizada de los alimentos ronda por el 26 %.



La terapia para esta enfermedad depende del diagnóstico sobre el aumento de dichos precios. Si bien la demanda se ha recuperado por el crecimiento de la economía y podría contribuir a presionar los precios al alza, lo cierto es que nuestras dolencias también se deben a problemas estructurales de oferta, como pasa con los productos de la canasta familiar que más se han encarecido.

Bajo este entendimiento, hay que regular la expansión del dinero en circulación, aumentando gradualmente la tasa de intervención del Emisor y, eventualmente, moderando la monetización de ciertas exportaciones, como las petroleras, cuyo ‘boom’, al actual precio del dólar, puede contribuir a hacer más estragos. Pero hay que prevenir que todo el ajuste no se le cargue a la política monetaria, al punto de poner en riesgo el crecimiento de la economía.



Por ello se debe exigir que todas las autoridades se pellizquen. Por ejemplo, si los precios de la carne, los huevos y la papa suben escandalosamente, en parte por el nivel de precios internacional de los fertilizantes, es un poco inocente creer que bajando los aranceles a cero nos llegarán, como maná del cielo, urea y nitrato de amonio, a bajos precios. El problema es de escasez mundial. Deberíamos, entonces, animar su producción interna, pero mientras tanto Monómeros está operando al 70 % de su capacidad, por limitaciones de su liquidez, al paso que los bancos públicos, como el Banco Agrario y Bancóldex, le cerraron el grifo del crédito.



El precio de los huevos seguirá creciendo si no trabajamos en fortalecer su cadena productiva, mediante un incremento de la oferta nacional de maíz, dado que hoy dependemos en un 85 % de su importación. Aunque en este caso, hay que decirlo, el precio se vio impactado por el paro del año pasado. Es decir, hoy los consumidores pagan un 35 % más por este producto, mientras la primera línea y su jefe, el ‘Pirobo’, siguen de campaña.



En el caso de la papa, su valor al consumidor era ridículo hace apenas un año. Ya es tiempo de que en el país se imponga una política de estabilización de su producción, a partir de medidas de intervención que eviten la constante quiebra y bonanza de los productores, en medio de lo que los economistas llaman el teorema de la telaraña.



Taponazo. Con el cierre de la frontera agrícola e industrial, como lo propone la Colombia Humana, la inflación será de tres dígitos. Esa política llevó a que Venezuela sea hoy el país del mundo con más alta inflación.



NÉSTOR HUMBERTO MARTÍNEZ NEIRA



