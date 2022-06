Ahora sí... empieza la incertidumbre

Al fin, este domingo sabremos quién será el nuevo presidente, luego de una campaña atípica que algunos han llamado tediosa, contra toda evidencia, dados los comportamientos de las encuestas, los ‘Petrovideos’, la personalidad de los candidatos, la interferencia judicial en la política y, entre otros episodios, el novelón final sobre el debate televisivo.

Luego de pasar esta página electoral, realmente vibrante y de resultados impredecibles, son muchos los acertijos que se abren hacia adelante para la Nación. Preocupa, en primer lugar, cuál será el futuro de la democracia, con una representación fragmentada y unos partidos totalmente apocados, con el riesgo de que el país empiece a dar pasos hacia una reforma política en el marco de un proceso constituyente que, así se diga lo contrario, está en la mente y ha estado en las propuestas del candidato de la Colombia Humana, cuyo eventual liderazgo podría dejar en veremos, según la opinión de muchos, las elecciones del 2026.



¿Cómo se gobernará? es una pregunta abierta que desde ya está en el ambiente, cualquiera que sea la opción que triunfe. Porque ninguno de los dos candidatos tiene mayorías parlamentarias. En el caso de Petro, lo previsible es que sus avezados alfiles políticos construyan unas mayorías en el Congreso a partir de los vicios de siempre: puestos y ‘mermelada’, que es justamente lo que los ciudadanos han querido rechazar vehementemente en esta ocasión. En el caso de Hernández, él apelará –según lo ha manifestado– a la persuasión o al señalamiento público de los representantes o senadores que obstruyen la acción del Gobierno. En cualquier caso, las tensiones de la gobernabilidad a la que se aspira servirán para cuestionar, una vez más, la viabilidad de nuestro sistema presidencial, en medio de gobiernos débiles o secuestrados por acuerdos non sanctos con el Congreso.

Nuestra enferma democracia empezará a discutir, una vez más, el financiamiento de las campañas políticas. Las investigaciones administrativas y judiciales se tomarán buena parte de la agenda de los próximos cuatro años. Mientras la campaña del ingeniero se mostró austera y no recurrió siquiera a la restitución de gastos, en la campaña petrista se notó el exceso e, inclusive, sus propios directores dejaron evidencias y reconocieron la existencia de un financiamiento “irregular” que, de comprobarse, podría dar lugar a la destitución del candidato electo, según las leyes vigentes.



Nadie sabe con certeza cuál será la solidez interna del nuevo Gobierno, para hacer posible la realización de sus programas. En el caso de Rodolfo Hernández, su gabinete es un enigma, y en el de Petro hay que preguntarse si su convocatoria a distintos sectores de la política nacional, en medio de su estado de necesidad electoral, le permitirá mantener la coherencia. Este viernes, por ejemplo, mencionó los nombres de Rudolf Hommes, Alejandro Gaviria y Cecilia López, para formar parte de su equipo económico. Lo inquietante es que Rudy ha dicho: “Espero que Petro no sea presidente. Me tocaría vender mi apartamento e ir a salvar la plata en otro lado” (Kyenyke, 5 de febrero de 2016). Alejandro Gaviria afirmó hace poco (2022) que “Petro es un salto al vacío. Un suicidio para el país. Serían 4 años perdidos”. Y Cecilia López no tuvo reservas para escribir en Portafolio, en el 2018, que “...lo que preocupa son esos rasgos de su personalidad (de Petro) que en medio de buenas ideas terminan en fracaso”.

Lo cierto es que el inmediato futuro y la estabilidad social dependerán de la suerte del empleo, del crecimiento de la inversión y, en últimas, del desempeño de la economía. El modelo económico que plantearon los dos candidatos es sustancialmente distinto. Creo que la opción de dar tránsito a un modelo intervencionista que servirá para alimentar aún más la corrupción, y que revertirá la apertura económica, con una carga fiscal desmedida y una veda a los recursos petroleros, hará trizas los sueños de quienes hoy acuden a las urnas.



