Ahora... a pagar ‘la dolorosa’

Pasado el guayabo electoral, unos embriagados por el triunfo y otros sufriendo la tusa de la derrota, llegó el momento de la realidad. Ahora hay que pagar la cuenta. Y como ganó la Colombia Humana, le corresponde a esa coalición pasar la factura y cancelar la cuenta, para que el nuevo Gobierno pueda cumplir con sus programas y, de paso, coadyuve al saneamiento del déficit fiscal, según el compromiso público adquirido.

En la definición del alcance de la reforma tributaria nos jugamos el futuro del país y, por supuesto, el próximo gobierno se juega su suerte. La afortunada designación de José Antonio Ocampo como ministro de Hacienda permite asegurar que el proyecto tendrá su sello propio y que no se harán muchas de las extravagancias que se mencionaron en tiempos de campaña. De hecho, como asesor económico de Fajardo, le mostró al país que no cuadraban las cuentas fiscales del candidato Petro y sus compromisos.

Ocampo sabe como pocos de responsabilidad fiscal, tiene la suficiente sensibilidad social para focalizar adecuadamente el gasto público en favor de los más necesitados y entiende que una reforma inapropiada puede contraer la inversión y generar más desempleo.



Claro que la reforma del impuesto a las personas naturales debe tener un carácter progresivo. La pregunta es si hay que sacarles más leche a las mismas 4.000 vacas de siempre. Nadie discute que el recaudo tributario como proporción del PIB en Colombia (18,7 por ciento) es muy bajo, en relación con el de la Ocde (33,5 por ciento), e inclusive con el de América Latina (21,9 por ciento). Pero también es cierto que la tasa de tributación de las personas naturales, hasta del 39 por ciento, es comparable con la tasa media de los contribuyentes de la Ocde. El problema surge con quienes no pagan sus impuestos, entre ellos en los sectores primarios y en el de las profesiones liberales, porque las autoridades permiten que las transacciones se hagan en efectivo en los centros de acopio, en las plazas ganaderas y porcícolas y en los consultorios profesionales, entre otras.



Por razones elementales de progresividad, Colombia ha avanzado en el impuesto a los dividendos, a una tasa del 10 por ciento. ¿Será cierto que se quiera llevar al 39 por ciento, cuando esa misma utilidad ya pagó el 35 por ciento en la sociedad? Tal iniciativa sería manifiestamente inconstitucional, a la luz de la jurisprudencia de la Corte y del Consejo de Estado, porque desconoce los principios de equidad y solidaridad tributaria (art. 363 C. N.), “los cuales impiden que un mismo hecho económico sea gravado dos o más veces”, pues “ello desconocería la capacidad contributiva de los contribuyentes, que pretende establecer una correlación entre la obligación tributaria y su capacidad económica”. Sería mucho más grave que el impuesto a los dividendos se cause, así estos no sean decretados, lo que llevaría a una descapitalización empresarial sin precedentes, un camino que empezamos a desandar con éxito desde los simposios del mercado de capitales de los años setenta.



Lo del impuesto al patrimonio es todavía más complejo. Nació en el 2002, “por una única vez”, y se ha convertido en un impuesto permanente, como “impuesto de seguridad democrática” o “impuesto a la riqueza”. Grava los activos adquiridos con rentas, que en su momento pagaron impuestos. De imponerse otra vez, se prevé que los contribuyentes habrán cancelado en veinte años una suma de sus propiedades, nada despreciable, equivalente al 10 por ciento de su patrimonio. ¿Será constitucional esta exacción? ¿Lo hubiera sido si en el 2002 se dispone que todos los contribuyentes ricos tenían que desprenderse, “por una única vez”, del 10 por ciento de sus activos, pagaderos en 20 años, a razón del 0,5 por ciento por año?



Hay que discutir técnicamente estos asuntos. ¿Será posible, cuando la ‘dolorosa’ la harán los ganadores, para cobrársela al 50 por ciento que perdió?



