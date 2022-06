A votar por el cambio

En los últimos lustros, el conflicto armado y la paz fueron las razones que movilizaron al electorado nacional para escoger su presidente. En el 98 y en el 2014 se votó por la paz. En el 2002, 2006 y 2010 se votó por la seguridad democrática. Y en el 2018 el triunfo fue para la “paz con legalidad”. Las elecciones del próximo 19 de junio serán diferentes: se votará por el cambio.

El Pacto Histórico le propone al país un cambio de modelo político y económico, propio del socialismo del siglo XXI, que hasta ahora no ha mostrado resultados. En este modelo el Estado no es un leviatán, sino un supuesto redentor. Más Estado para dirigir la economía y proveer a la sociedad de empleo, crédito, educación, salud y subsidios a manos llenas.



Esta propuesta se hace acompañar, claro está, de un aumento inmediato de los impuestos, equivalente a cinco puntos del PIB por año. La pendejadita de 50 billones anuales, que pasarán del bolsillo privado a las arcas del Estado, que contraerá la actividad industrial y comercial, inhibirá la inversión y afectará el empleo y el crecimiento económico. Y pensar que a Carrasquilla lo jubilaron por una reformita equivalente a la mitad.



Uno de los aspectos más controversiales de este programa es la expropiación. El petrismo sostiene que no habrá, y así consta en escritura pública. El papel lo resiste todo. El asunto es semántico, porque los propietarios de la tierra tendrán que cancelar impuestos exorbitantes, cuya única manera de pagarlos será entregándole al Estado parte de esta.

Con el tema de las pensiones pasa algo similar. En la actualidad el presupuesto tiene que poner más de 40 billones de pesos anuales para pagar las mesadas pensionales. En una jugadita maestra, que no se quiere explicar bien, el Pacto Histórico planea liberar de esa carga al Estado en la suma de 18 billones de pesos anuales, que en adelante saldrán de los aportes pensionales de quienes hoy los ahorran en los fondos de pensiones. ¿Cómo se llama esto, si esos dineros no aparecerán en lo sucesivo en las cuentas individuales de los aportantes? A pesar de todo, un dilecto amigo intelectual, extraviado en la política, acaba de afirmar que lo de Petro es un “cambio responsable”.



Rodolfo Hernández encarna otro tipo de cambio. No es el de Petro. Por el contrario, propone la reducción del Estado; sostiene que con austeridad y combatiendo la corrupción, es innecesaria una nueva reforma tributaria; no ofrece “perdón social”, sino lucha contra la impunidad, y le otorga un papel privilegiado al sector privado en la generación de puestos de trabajo y en el crecimiento de la economía

Sus ideas parten de la existencia de un Estado social de derecho que ha fracasado, según los indicadores de pobreza existente, no propiamente por defectos en la arquitectura constitucional, sino por culpa de sus dirigentes, a quienes señala como responsables del desengaño. Por ello propone mandar al cuarto de san Alejo a todos los expresidentes, políticos y partidos que han dirigido a Colombia, para dar paso a una nueva gobernabilidad, joven, técnica y pulcra, visión esta que ha terminado generando un verdadero fervor popular. No solo se le cree, sino que interpreta la indignación social que profundizó la pandemia.



De alguna manera, Petro es “más de lo mismo”. Durante los últimos años ha sido dirigente político, alcalde y congresista. Contribuyó a la elección de la fracasada alcaldía del Polo Democrático en Bogotá. Y luego, según el Moir, lo dividió en el 2010, al hacer acercamientos con el nuevo Gobierno Nacional, salido de las entrañas uribistas. En esta campaña, con ánimo transaccional, se ha rodeado de políticos profesionales, que representan cientos de años de vida parlamentaria. Por ello, para muchos, Petro no es el cambio y así lo dictan las encuestas en la actualidad.

Taponazo. ¿A qué se refiere Petro cuando dijo en 'Noticias RCN': “Pronto retornaré a mi juventud, para hacer lo mismo que hacía hace 20 o 30 años”?

NÉSTOR HUMBERTO MARTÍNEZ

