Al oído de la ONU

Señora Juliette de Rivero, representante en Colombia de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas:



Colombia tiene que afianzar el respeto colectivo por la vida y los derechos humanos de los ciudadanos, como un gran propósito de nación. Por ello, la presencia de su Oficina en nuestro país se consideró, en su momento, un significativo aporte de la comunidad internacional en esa dirección. Hay que recordar, sin embargo, que su llegada a Colombia en 1996 no fue un asunto pacífico entre nosotros y que varios episodios les han dado la razón a quienes se opusieron, porque unas veces ha excedido su mandato y porque su activismo le ha hecho perder la neutralidad y objetividad que se espera de un organismo internacional.

El día del debate del Plan Colombia en el Congreso de los Estados Unidos en el año 2000, el representante de esa Oficina en Colombia, Anders Kompass, llevó a cabo un intenso cabildeo destinado a obstruir su aprobación. Semejante extralimitación de funciones, poco leal con el país anfitrión, le valió que fuera declarado persona no grata. Algo similar ocurrió después con Alberto Brunori, cuya aura intervencionista lo llevaba a pronunciarse sobre asuntos de política interna, al punto de proponer oficialmente la supresión del escuadrón antidisturbios, iniciativa que, por supuesto, los expatriados de Naciones Unidas no se atreven a formular en sus propios países. Se sabe que su salida del país fue la exigencia que, en el 2019, hizo el Gobierno para mantener esa dependencia en Colombia.



Con estos antecedentes pensábamos que la ponderación de la señora De Rivero sería característica de su gestión, aun cuando se conocía de su activismo al frente de ONG de derechos humanos en Suiza y de su marcada experiencia en la materia, pero especialmente en países africanos.



La situación que vive Colombia exige extrema responsabilidad de su parte. La violencia desatada está lesionando los derechos humanos de la inmensa mayoría de nuestros ciudadanos. Se les impide su libre movilización y deben caminar durante horas para llegar a sus puestos de trabajo. Se hacen bloqueos estratégicos para que haya desabastecimiento. Se les cobran ‘peajes’ para desplazarse y para pasar alimentos. Se los mantiene secuestrados, como ha ocurrido con los habitantes del sur de Cali, sin que puedan buscar medicinas o comida. Y, para colmo, se los agrede cuando se atreven a exigir el respeto de sus derechos.



El domingo pasado vimos la violencia con que la minga atacó a un grupo de caleños, luego de que trataron de persuadir a los mingueros para no obstruir las vías, mientras las autoridades indígenas los escuchaban con indiferencia y totalmente armados, apostados en modernas camionetas de alta gama, unas oficiales y otras cuyo origen tendrá que establecerse. Frente a esta situación, su Oficina lo único que hizo fue reclamar por los “ataques sufridos por la minga indígena en Cali”. Guardó silencio sobre las agresiones y los derechos humanos de los vecinos del sector caleño de Pance, quienes fueron heridos, sus vehículos destruidos y cuyos condominios fueron violentados. Enorme contraste con los pronunciamientos de la comisionada Bachelet, durante las marchas violentas en Santiago, quien en todo tiempo llamó al respeto de los derechos humanos de todos los chilenos, por igual.



Señora De Rivero: solicitamos que en esta coyuntura su Oficina actúe con objetividad. Sin sesgos ideológicos. Facilitemos el diálogo y no contribuyamos a desinformar a la comunidad nacional e internacional. ¿Sabe Usted que por la vía de legitimar la violencia de unos, puede conducir a generar una confrontación entre todos? ¿Será mucho pedir?



Taponazo: ¿es cierto que todos los colombianos somos titulares de derechos humanos, pero unos más que otros?



NÉSTOR HUMBERTO MARTÍNEZ NEIRA