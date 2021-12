Aguinaldos electorales

En Colombia ya no existen la reserva ni la discreción. Es común que las noticias difundan lo que, en otros tiempos, era propio de la privacidad. Por ello, no es de extrañar que se conozcan hasta los correos que durante estas fiestas navideñas le envían al Niño Dios.



Aquí están, textualmente tomados de las cartas de aguinaldos, algunos de los regalos que se han pedido, en estado de necesidad electoral, por los protagonistas de las campañas en curso, que apenas comienzan.

Petro: “Me estoy portando muy bien. Al empezar cada mañana leo la Biblia, escucho con juicio la prédica del pastor Saade, difundo tu mensaje y hasta recito párrafos completos de tu palabra en mis intervenciones públicas. A cambio, te ruego se divulgue otra encuestica de Invamer...”.



Rodolfo Hernández: “Sabes que me merezco el primer lugar. Regálame al menos la vitalidad de Biden, para multiplicar mis actos de campaña... P. D.: Si no lo haces, ¡a la salida nos vemos!”.



Fajardo: “A pesar de las adversidades, aquí seguimos... Por favor, envíame un ‘blue jean’ nuevo para la campaña del 2026”.



Gaviria: “¡Necesito crecer en las h. p. encuestas! Aléjame de la Goebertus, de su sesgo ideológico y de su gran experiencia política. Que el sentido común de Carolina gobierne mi campaña”.



Fico: “Te suplico que no me confundan más con Fajardo... cámbiame el acento”.



Galán: “Apenas empezamos el cambio. Te pido que mi marca electoral alcance, por lo menos, para las generaciones de mis hijos y mis nietos”.



Cristo: “Entre nos... necesito más que un milagro. Haz que me destaque en la coalición por representar el cambio en las costumbres políticas y porque nada sé de la ‘mermelada’ ”.



De la Calle: “Necesito más que Oxígeno”.



Barguil: “Te pedí bajarles unos punticos a los bancos... no a mis encuestas. ¡Ayúdame!”



Robledo: “¡De Petro, líbranos Señor!”.



Piedad: “Te suplico que hasta marzo, por lo menos, nada se conozca de las andanzas de Álex Saab”.



Bolívar: “Gracias por hacer de mí un líder modelo: cancelo todas mis deudas, nunca he dejado de pagar los impuestos, y los ahorros que obtengo de colgarme gratis en las redes públicas los comparto con la Primera Línea. Multiplica en votos todas estas virtudes”.



Roy: “He aceptado tus designios: ya no dirijo ‘la U’, ya no soy precandidato y tampoco soy el número uno de mi lista. No me abandones... como si fuera un maletín”.



Lara: “Mándame un aval o unas firmitas... estoy que me hablo”.



Coalición de la Esperanza: “Que Ingrid nos traiga de nuevo al Espíritu Santo y desciendan los votos como lenguas de fuego”.



Coalición de la Experiencia: “Que el entusiasmo de Echeverri se traduzca en intención de voto por nuestra alianza”.



Taponazo 1. Si la comisionada de Derechos Humanos de la ONU, señora Bachelet, pudo intervenir en las elecciones de Chile a favor del candidato socialista, ¿por qué su representante en Colombia, señora Juliette de Rivero, no puede subvertir nuestra institucionalidad, suplantar la justicia y señalar de masacres, sin fórmula de juicio, a nuestra Policía?



Taponazo 2. La defensa de la sociedad frente a los abusos sexuales no puede ser retórica ni exclusivamente judicial. Se requiere sanción social. ¿El ‘profesor’ Fabián Sanabria, citado a imputación por presunto delito sexual, puede continuar como docente universitario?



NÉSTOR HUMBERTO MARTÍNEZ NEIRA



