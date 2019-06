Día Mundial del Ambiente: basta de dar la espalda

Desde 1974, el Día Mundial del Ambiente se celebra cada 5 de junio para visibilizar las problemáticas que enfrenta el planeta. Pese a que su objetivo es la toma de conciencia, desde 1974 hasta ahora hemos abusado más que nunca del uso de combustibles fósiles, deforestado pulmones verdes, destruido el hábitat de cientos de animales, contaminado los océanos, colaborado más que ninguna otra especie en la emisión de gases de efecto invernadero en el afán de producir más, pero no mejor, y, en Colombia, usado sustancias tóxicas como el asbesto, que provoca 540 muertes al año.

Necesitamos que el objetivo del Día del Ambiente sea exigir acciones concretas y urgentes a todos los gobiernos para cuidar verdaderamente el planeta en donde vivimos. Ya no alcanza con ser conscientes de aquello que estamos haciendo mal. Los datos hablan por sí solos: los últimos cuatro años fueron los más calurosos debido al calentamiento global.

La desaparición de especies autóctonas es otro de los graves problemas que también enfrenta el país FACEBOOK

TWITTER

Hoy, también, puede ser el día en que el Congreso emprenda el debate final de la ley Ana Cecilia Niño, que busca prohibir el uso y comercialización del asbesto. En el país, esta sustancia acecha como enemigo silencioso. A pesar de las prohibiciones que se multiplican en todo el mundo, los estudios médicos y científicos que demuestran su toxicidad y las muertes que ocasiona, en Colombia los representantes pueden poner fin a la contaminación por asbesto pero lo postergan, al ritmo de la presión de la industria.



Y en tanto, los ríos Magdalena y Amazonas se encuentran entre los 20 más contaminados por plásticos en el mundo. Cada colombiano consume 24 kilos de plástico al año, y al menos el 56 % son plásticos de uso único. La deforestación en la Amazonia colombiana es la principal causa de emisión de gases de efecto invernadero. En un segundo lugar se encuentra el sector energético; Colombia es el cuarto exportador de carbón a nivel mundial.



La desaparición de especies autóctonas es otro de los graves problemas que también enfrenta el país. Según un relevamiento del Ministerio de Ambiente, en Colombia se encuentran amenazadas 1.203 especies. Entre ellas, el puma, el oso de anteojos, el manatí y el cóndor.



El último informe del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, máxima autoridad científica en clima, demostró que es posible mantener el aumento de la temperatura global por debajo del umbral de l,5 °C en relación con la era preindustrial, la meta acordada en el Acuerdo de París. Para lograrlo, estamos obligados a reducir a la mitad las emisiones de gases de efecto invernadero para 2030, y para 2050 deben llegar a cero. Acelerar la transición hacia energías renovables es más urgente que nunca. Deforestar y abrir más reservas de petróleo, gas y carbón es condenar el mundo a impactos devastadores.



Los movimientos de jóvenes en todo el globo nos dicen que se puede lograr y salen a la calle a pedir por su futuro: el pasado 24 de mayo se realizaron protestas en todo el mundo, incluido Colombia, donde la manifestación alcanzó diez ciudades del país, con el objetivo de llamar la atención de quienes legislan y exigir la declaración de la emergencia climática. Si la salud del planeta y de las especies que lo habitamos no es urgente, ¿qué lo es?



Apostamos a que, en algunos años, con medidas efectivas y concretas a favor del planeta, el objetivo del Día del Ambiente no sea la toma de conciencia del daño ambiental, sino una conmemoración del desastre que fuimos capaces de evitar. El primer paso para que ese futuro sea real es no ser indiferentes. Junto con el impulso de las nuevas generaciones, podemos ser quienes no le dieron la espalda al planeta y hoy, específicamente, el Congreso puede ser quien le diga no al asbesto en todo Colombia.



* Directora de Greenpeace Argentina, Chile y Colombia