Un paro cardiaco

Muchos me preguntan qué es lo que está pasando en la mesa de diálogo con el Comité Nacional de Paro. ¿Por qué tanta lentitud en instalar la mesa para finalmente llegar a acuerdos? ¿Por qué los tiempos de la negociación no se compatibilizan con la urgencia que se expresa en las calles ni con el desespero de los cientos de miles que se ven en riesgo por causa de los bloqueos?

El primer punto de la negociación, previo al pliego económico y social, tiene que ver con la revisión de las garantías para el ejercicio del derecho a la protesta pacífica. Han sido tres semanas de trabajo intenso respecto a esta materia. Lo anterior incluye profundas discusiones sobre los estándares de uso de la Fuerza Pública, de las armas, la verificación de procesos de aprehensión, traslado y captura por parte de la policía, los bloqueos, judicialización, procedimientos de investigación y aplicación de justicia ante eventuales violaciones de derechos humanos, entre otros.



Este debate no es exclusivo de la actual contingencia social, ni lo es de Colombia. Históricamente, el ejercicio del monopolio del uso de la fuerza genera tensiones, que –como ha ocurrido en estos días– pueden exacerbarse de manera grave. Desde 1948, con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los cerca de 70 tratados posteriores que los desarrollan, la comunidad internacional encontró una causa común en torno a buscar la dignidad humana, haciendo efectivos los derechos de todos, en igualdad de condiciones, en aras de evitar las atrocidades cometidas en la Segunda Guerra Mundial.



El derecho a la reunión o manifestación pública y pacífica tiene un valor atado a la libertad de expresión para exigir reivindicaciones sociales o económicas, fundamental en una democracia. Su garantía y protección hacen parte del ordenamiento jurídico interno, que incluye estándares internacionales, dentro de los que actúan las autoridades, constituidas para proteger todos los derechos, incluyendo la vida, salud, trabajo, alimentación, educación, libertad, movilidad, acceso a servicios, desarrollo económico y social, protección de bienes públicos y privados y seguridad.



Sin embargo, hay voces de quienes, bajo la bandera de los derechos humanos, pretenden desconocer la violencia, que rompe el equilibrio de derechos, y señalan a la Fuerza Pública como enemigo, generando estigmatización para recrear la afirmación de que Colombia es un país violador de los derechos humanos.



El presidente Iván Duque ha insistido en la exigencia a la Fuerza Pública de actuar con respeto de los derechos humanos. ¿Qué significa? Privilegiar la vida en todo momento, aun en el más difícil riesgo en medio de violencia; además, que ante un exceso, o abuso, corresponde a las instituciones investigar y juzgar, para determinar responsabilidades y sanciones, como garantía de verdad y no impunidad.



Colombia necesita con urgencia i) Fortalecer un valor fundamental: el respeto. Esencial en la crianza de niñas y niños; que debe estar presente en la educación desde el grado cero hasta la universidad; que es indispensable en las familias, en la comunidad, en la solución de diferencias y que se debe mantener entre iguales y frente a la autoridad y desde ella. ii) Promover una cultura de diálogo preventivo que permita revisar las reglas de juego para garantizar derechos y tramitar discrepancias; así evitaremos acudir a discusiones en las que posiciones políticas o ideológicas hacen más difícil los acuerdos. iii) Repensar el funcionamiento de los mecanismos de participación y de representación, y el funcionamiento de instituciones que deben marcar ejemplo para que hechos tan dolorosos como los vividos desde el 28 de abril no se repitan en nuestra patria ni se constituyan en amenaza tan grave como un paro cardiaco.



NANCY PATRICIA GUTIÉRREZ

Consejera presidencial para los DD. HH.