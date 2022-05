Peligrosa propuesta

En 2001 fue difícil hacer política libremente. Quienes les apostamos a ser elegidos al Congreso tuvimos limitaciones porque paramilitares y guerrillas controlaban algunos territorios. En su estrategia de control del Estado consideraban la necesidad de un reconocimiento como actores políticos beligerantes que, entre otros propósitos, buscaba la no extradición y con ello cercenar una de las herramientas más importantes en la lucha contra el narcotráfico.



En 2004, en medio del proceso de Justicia y Paz, las autodefensas buscaron afanosamente, una vez más, que el Congreso diera el paso a la no extradición. La barrera del Estado de derecho se activó para evitar que el proceso de desmonte del paramilitarismo implicara la parálisis de la lucha contra el narcotráfico.



Si bien el acuerdo con las Farc de 2016 reconoció que el problema de las drogas ilícitas depende de consensos y definiciones de alcance global por ser un fenómeno transnacional, la imposibilidad de la aspersión aérea, la disminución del aparato de seguridad necesario para controlar la delincuencia en los territorios y la ruptura de los acuerdos por parte de sectores declarados en disidencia —con el propósito de mantenerse en el narcotráfico— terminaron por fortalecer las economías ilícitas en las regiones en donde tradicionalmente se han dado los focos de interés criminal, desatando una nueva generación de confrontación armada entre estructuras de crimen organizado por el control territorial, sin pretensiones políticas ni plataformas ideológicas.

El ‘clan del Golfo’ se creció reclutando gente a cambio de remuneración económica y entrega de franquicias criminales que participan en todas las fases de la cadena del narcotráfico, sin línea de mando ni control jerárquico, alimentado con las técnicas de la guerra de guerrillas, con alcance nacional y transnacional, para el comercio ilegal. Su expansión se hizo sentir en el ‘paro armado’ que decretaron hace dos semanas luego de la extradición de alias Otoniel.



Las vulneraciones de derechos contra la población en cuatro departamentos terminan siendo, supuestamente, coincidentes con la propuesta que presenta el senador Iván Cepeda de una rebuscada figura denominada ‘la paz total’. Según esta, al amparo del cambio, se adelantaría una nueva negociación en paralelo con las disidencias de las Farc, el Eln, el ‘clan del Golfo’ y demás organizaciones de narcotraficantes que, a través de un sometimiento a la justicia concertado con el Estado, modifique la política de lucha contra las drogas y, por ende, desaparezca el coco de la extradición que tanto asusta a los grupos de crimen organizado. Para la campaña presidencial de 2014, el tema de las conversaciones hechas a hurtadillas con el ‘clan del Golfo’ se conoció, pero fue rápidamente callado.



En los últimos días nos enteramos de la visita del reconocido defensor de las Farc Álvaro Leyva a ‘Otoniel’, antes de su extradición y su pública celebración por la promesa de Petro sobre un eventual proceso de conversaciones con estos grupos ilegales.



No logramos conocer la verdad de las reuniones de miembros del Pacto Histórico en las cárceles con narcotraficantes sobre el llamado perdón social, pero lo cierto es que todos los caminos conducen a Roma: de ganar el Pacto se abriría un proceso de negociación “global, simultáneo y regional”, que además debilitaría el aparato de la fuerza pública, bajo la consigna de desmilitarizar a Colombia. Se haría una reingeniería a la institucionalidad para la paz y se legalizarían los grupos criminales en las zonas estratégicas de alta rentabilidad económica, pues se diversificaría entre el tráfico de drogas, la explotación de yacimientos mineros bajo nuevas reglas de juego que seguramente desconocerían los títulos otorgados y las exigencias de manejo ambiental que actualmente rigen.



Como lo propone el senador Cepeda, el proceso implicaría pactos entre los grupos, que de hecho se dan; el ‘clan del Golfo’ se alimenta de exintegrantes del Epl, paramilitares y Farc. Es decir que la distribución del territorio se haría de común acuerdo, y así evitarían los enfrentamientos armados que han sido el común denominador de los últimos años. Esto no implicaría el desmonte total de las armas, pues ¿quién les cree que las van a entregar?



La única propuesta que les ha de servir a estas estructuras de crimen organizado es el cambio de política de lucha contra el narcotráfico, como lo reconocen en el Pacto Histórico. Entonces los 3.168 integrantes del ‘clan del golfo’, más los del Eln y quienes provengan del repetido proceso de desmovilización de las disidencias de las Farc que burlaron el proceso anterior serían una fuerza suficiente para imponer su voluntad criminal en todo el territorio.



Perdería sentido la discusión de propuestas para proteger a niños y adolescentes de la inducción al consumo de drogas, sería fácil comprarlas a la salida de escuelas y colegios y los adultos las encontrarían en cualquier punto de venta. Seguramente, se construirían modernos puertos que facilitarían la exportación, y la apertura de vías por páramos y bosques se haría sin control ambiental posible. La causa de la lucha por el reparto de las tierras no tendría sentido. No alcanzo a imaginar las sanciones internacionales que se vendrían sobre Colombia, pues la política antidrogas viene de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, ratificada por Colombia en 2003.



Según la propuesta, como militares y policía no tendrían oficio, entonces se hace válido su debilitamiento. Por tanto, quedaríamos expuestos a que fuerzas extranjeras enemigas de Colombia (que las hay, aunque no se noten) busquen apoderarse de nuestro territorio marítimo y terrestre y, por ende, de la soberanía de la que hemos gozado por más de doscientos años.

NANCY PATRICIA GUTIÉRREZ

