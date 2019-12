La otra marcha

Reflexión de país han generado las protestas convocadas por diversas organizaciones, con diferentes motivaciones y en las que han participado ciudadanos conscientes de causas ciertas, otros contagiados por la ola que corre por América Latina y quienes piden revisar políticas públicas o demandan soluciones de problemas acumulados por años que han mantenido a Colombia con la triste señal de inequidad social.

El gobierno del presidente Duque no ha sido ajeno al momento. Si bien es cierto que una vez elegido se le advirtió que el debate político estaría en las calles, la tarea se centró en construir programas encaminados a combatir la pobreza. Con una reprogramación de inversión en 2019 se asignaron cerca de 200.000 millones para pueblos indígenas y se garantizó la creación del fondo especial con 45.000 millones para 2020; el programa de comercialización para productores agrícolas, ‘Coseche y venda a la fija’, con cerca de 25.000 beneficiarios, ha sido exitoso. A la salud se le desembolsaron 1,2 billones dentro de la estrategia de punto final, que sanea la cartera del sistema. En vivienda se asignaron más de 46.000 subsidios de ‘Mi casa ya’; el aumento real del salario mínimo para 2019 fue el más alto de los últimos 25 años, adicional al esfuerzo para garantizar 4,5 billones destinados a la educación para los 4 años.



El diálogo social fue el vehículo escogido para contactar a la gente. En 16 meses de gobierno, el Presidente recorrió los 32 departamentos con los talleres ‘Construyendo país’. Los ministros salimos al territorio, cumplimos con los exigentes indicadores de seguimiento a las metas transformacionales que controla la presidencia. Nos concentramos en la narrativa, que muchos no entendían, de buscar equidad, bajo la premisa de defender las instituciones y exigir legalidad. La tarea de fortalecimiento de la Fuerza Pública, a la par del desafío de combatir el narcotráfico y las organizaciones criminales que se multiplicaron en la medida en que aumentaban los cultivos ilícitos, ha llevado en 2019 a la erradicación de 81.305 hectáreas, la destrucción de 5.216 laboratorios y la incautación de 376 toneladas de cocaína y 353 de marihuana.



Este descomunal esfuerzo, que ha exigido todo del personal de las Fuerzas Militares y de Policía, combinado con la recuperación de presencia institucional en los territorios con programas como el ‘Plan de acción oportuno de protección a líderes sociales’, que articula la participación del Estado para definir acciones con las comunidades en presencia de organismos internacionales, ha permitido bajar en un año en un 38 por ciento la cifra de homicidios de quienes asumen el liderazgo en favor de sus comunidades.



El informe de la Misión de Sabios da la razón a las prioridades del Gobierno: biodiversidad, productividad sostenible y educación, con un fuerte llamado al sector privado para la generación de conocimiento; el respeto por los recursos naturales, que deben ser aprovechados en debida forma para conseguir productividad y equidad. Cae como anillo al dedo, ahora que el presidente Duque ha convocado una “conversación nacional”. Es la oportunidad –en los espacios o con el uso de la tecnología– de plantear propuestas encaminadas a construir un mejor país. El nuevo Ministerio de Ciencia y Tecnología será, sin lugar a dudas, otra herramienta para impulsar la incorporación del país a la era de la nueva revolución global.



Cuando se habla de una nueva ciudadanía que exige revisar la forma de representación que ofrece la democracia tradicional, hay que encontrar alternativas para canalizar las expresiones que concreten soluciones viables para las necesidades. La forma indiscutiblemente es el diálogo, la conversación, la discusión. Pero debe ser amplia, general, abierta, porque entonces volveríamos al reproche: ¿cómo excluir a tantos que precisamente no se sienten representados?



NANCY PATRICIA GUTIÉRREZ*

Ministra del Interior