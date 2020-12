Garantía de derechos

Colombia mantiene grandes retos en derechos humanos. La Constitución de 1991 adoptó una carta de derechos que se convirtió en la columna vertebral de la realización del Estado social de derecho. Treinta años después, la sociedad colombiana ha venido avanzando positivamente en las obligaciones de respeto y garantía, pero subsisten desafíos que el gobierno del presidente Iván Duque ha asumido, haciendo de los derechos el elemento transversal del Plan Nacional de Desarrollo y de las diferentes políticas gubernamentales.

La realización de los derechos pasa por construir una sociedad basada en la legalidad, esto es, en el acatamiento de las normas que regulan la sociedad y garantizan la convivencia pacífica. Por esta razón, el esfuerzo del Gobierno ha señalado como tarea principal construir Estado de derecho en las regiones afectadas por la violencia, fortalecer la confianza en las instituciones democráticas y transformar las regiones con el fin de transitar de la ilegalidad a una dinámica social y económica en el marco de la Constitución.



La violencia demencial que asesina colombianos, líderes sociales, miembros de la Policía y de las Fuerzas Militares tiene que ver precisamente con el hecho de que en amplias franjas del territorio la ilegalidad sigue siendo predominante. La violencia se agudiza en escenarios de economías ilícitas, no solo la del narcotráfico, también la extracción ilícita de minerales, el contrabando o la captura del Estado como forma de corrupción para la apropiación de rentas públicas. Las disputas por esas rentas coinciden con debilidad institucional y graves déficit de derechos.



Avanzar en el cumplimiento de la obligación del Estado de respetar y garantizar los derechos humanos pasa por lograr que en las regiones las instituciones funcionen conforme a la Constitución. La captura de instancias de decisión a nivel local por intereses vinculados a mafias, grupos armados organizados y la corrupción amenaza los derechos ciudadanos.



Por eso, la administración del presidente Duque asume el reto de derechos humanos de manera holística: articula las políticas de convivencia, defensa y seguridad, y paz con legalidad, con las políticas sociales, con una visión de inclusión, con enfoque diferencial. La vigencia plena de los derechos solo se conseguirá transformando regiones que están en la ilegalidad, resultado de tres factores sobre los cuales se concentra la intervención gubernamental: debilidad institucional, economías ilícitas y presencia de grupos armados organizados.



Allí, la satisfacción de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales orienta el diseño de las políticas públicas y es brújula de la transformación regional. Pasa igual con la política de seguridad. El Presidente ha sido enfático en que la legitimidad de la Fuerza Pública se deriva del respeto absoluto a los derechos humanos y que la conducta de sus miembros debe ser irreprochable.



Seguir construyendo una democracia sólida es condición para que los derechos humanos tengan plena vigencia. Ese es el compromiso del Gobierno Nacional, pero requiere que todos pongamos en esa tarea. Los derechos solo existen si todos observamos nuestros deberes al hacer parte de la sociedad.



Debemos volver a lo básico. Respetar los derechos de los demás es la base de respeto de mis derechos. Desde la Consejería Presidencial de Derechos Humanos y Asuntos Internacionales trabajamos para que eso sea posible. La semana de los derechos humanos no comenzó el 7 de diciembre ni termina hoy 13; la semana de los derechos humanos son todas las semanas, y no descansaremos hasta que su garantía y protección sean un asunto de todos.



NANCY PATRICIA GUTIÉRREZ

Consejera presidencial para los Derechos Humanos