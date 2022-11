¿País pobre o rico?

Que la reforma tributaria aprobada en el Congreso logra equidad en el pago de impuestos es la narrativa que justificó el trámite del proyecto, sin que los campanazos y las alertas de los efectos que vendrán para el bolsillo de la gente lograran calar en el Gobierno, que jugándose sus ases logró imponer un riesgoso modelo que se aparta de las cifras macroeconómicas y de los impactos que de ellas se derivan.

Lo que pasa con las discusiones de impuestos tiene que ver con el clima político que las acompaña. No es sino revisar el ambiente vivido año y medio atrás, cuando una propuesta de reforma tributaria que pretendía un recaudo similar y movía la palanca de comando y control hacia la formalización de la economía, y a la pretensión de mantener el equilibrio fiscal luego de las medidas extraordinarias que se tomaron para garantizar los mínimos vitales de millones de personas, que por efecto de la pandemia quedaron en situación de pobreza y de pobreza extrema.

Ese momento de crisis fue una oportunidad para conectar el discurso de ricos y pobres, que ha acompañado los primeros cien días de gobierno y permitió la rápida aprobación de mayores impuestos, que tendremos que asumir todos por igual, pues si bien es cierto que las nuevas disposiciones ponen freno a la inversión privada, sobre todo de origen extranjero, también lo es que la consideración que una persona con ingresos superiores a diez millones de pesos es rica no coincide con las aspiraciones de bienestar de la gente. Porque lo ideal es que las oportunidades de altos ingresos se abrieran para todas las familias en Colombia. ¿Y cómo se logra?

No es nivelando por lo bajo. Lo inentendible es que el enfoque de la política de equidad sea repartir entre pobres para que no haya diferencias. El aprovechamiento del resentimiento y la rabia debe dejar de ser móvil de la política. La construcción del desarrollo sostenible no es exclusiva para la protección de los recursos naturales; es una combinación del bienestar del individuo y el cuidado del medio ambiente, en el que cabe su progreso económico. Una visión de intereses comunes tiene que darse desde la revisión de la capacidad de cada región para generar oportunidades, pues solo desde este propósito se logra el progreso social.

Por ninguna parte se oye de políticas de productividad que contemplen la realidad colombiana, por ejemplo para las ciudades en donde está el 82 % de la población. Es decir, cerca de cuarenta millones de personas que requieren protección mínima de derechos como alimentación, educación y formación integral, conectividad y apropiación del buen uso de la tecnología; determinadores para las competencias requeridas en empleos que garantizan estabilidad en los ingresos de las familias y el tan anhelado ascenso social que realmente ofrezca salir de la pobreza y ganar un mejor nivel de vida.

Siempre hemos oído el argumento de que Colombia es un “país rico”, porque los recursos naturales lo hacen privilegiado. Pero lo cierto es que es un país de pobres, porque el desarrollo es mínimo. Que no olvide el Gobierno que la esperanza de las mayorías es la prosperidad económica que no depende de subsidios permanentes, pues no incentivan la creatividad, la innovación y el esfuerzo individual que deja satisfacción personal y genera riqueza.

El país rico en recursos naturales requiere políticas que den confianza, instituciones sólidas que actúen como balanza del poder, reglas de juego claras sobre los límites que tienen autoridades y ciudadanos en el ejercicio de los derechos para lograr la convivencia pacífica.

Que el rentable argumento político de la división entre ricos y pobres no sea eje de los debates que se avecinan en torno al Plan Nacional de Desarrollo y a las anunciadas reformas: laboral, de salud y de pensiones; depende de que generadores de empleo, trabajadores y autoridades encuentren identidad en la defensa de la productividad como fuente de bienestar.

NANCY PATRICIA GUTIÉRREZ

