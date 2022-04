¿Nuevos mejores amigos de Colombia?

Sincelejo, 7 de agosto de 2022. El primero en llegar es Nicolás Maduro. Sin lugar a duda, su cercanía geográfica e ideológica, además de la emoción que le embarga al haber logrado ver entrar y salir al presidente Duque, mientras que él continúa al frente de la dictadura en Venezuela, lo han traído a la posesión de Gustavo Petro, fiel seguidor de su mentor, Hugo Chávez.

El segundo es Gabriel Boric, quien viene de afán, pues la situación de la temprana impopularidad lo obliga a bajarse del avión, asistir a la ceremonia y regresar a Chile. No podía faltar, ya que Gustavo Petro le hizo el honor de acompañarlo en su asunción al poder el pasado mes de marzo.



Daniel Ortega llega a agradecer a Petro la designación del nuevo embajador en Nicaragua, con quien espera, a partir de mañana, iniciar la negociación del tratado que defina los límites marinos, según lo pretendido por él ante la CIJ.



Pedro Castillo, presidente del Perú, está en Bogotá desde ayer. Los medios pronostican que a Petro le puede ocurrir algo similar a lo vivido en Lima, pues ya se rumoran nombres para el nuevo gabinete que podrían ser cuestionados por relaciones con grupos extremistas como el Eln y las disidencias de las Farc, quienes se posesionarán amparados en la figura del ‘perdón social’ que Petro legalizará en los primeros 30 días de gobierno.

Argentina no podía faltar y por eso ha llegado su presidente, Alberto Fernández, en compañía de la vicepresidenta Cristina de Kirchner, para dar respaldo a las anunciadas políticas del nuevo gobernante colombiano, muchas de las cuales coinciden con las aplicadas en el país suramericano.



También está Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba, que viene a Colombia luego de que su antecesor Raúl Castro fuera protagonista en septiembre de 2016, cuando fungió de coanfitrión en la firma del acuerdo con las Farc.



Bueno, la delegación de la izquierda no termina en los presidentes. Resaltan Pepe Mujica, expresidente de Uruguay, y Luiz Inácio Lula da Silva, quien en medio de la materialización del propósito que se trazó como fundador del Foro de São Paulo en 1990, prepara su reelección para el próximo mes de octubre como presidente de Brasil.



Pero la cereza del pastel es la presencia de Sergei Lavrov, ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, hombre de confianza de Putin; experto en América Latina y encargado de la relación con Maduro, luego de su primera visita en febrero de 2020.



Además de ser Sincelejo la tierra natal de la primera dama, su elección para ser el sitio de la posesión cumple el propósito de huir del frío bogotano y de una borrasca similar a la que hace 4 años marcó la posesión del presidente Iván Duque.



¿Y cuál es la promesa de cambio? ¿El sistema probado y fracasado en Cuba, Venezuela, Nicaragua, Argentina, o los espejos que reflejan la situación de Rusia, Perú y chile? ¿Miles de desplazados, la limitación de derechos, la estatización de sectores de la economía que despojaron la inversión privada y frenaron la generación de empleo y, por tanto, ingresos a millones de hogares? ¿La negociación con el Congreso y las cortes de justicia para imponer reformas con apariencia de democracia, el sometimiento de la Fuerza Pública o los escándalos de corrupción que rodean a los protagonistas de izquierda?



La gente reclama reformas y soluciones para la pobreza, la desigualdad, la impunidad, la corrupción. Si no hay propuestas, se impone la ola de ilusiones populistas diseñadas dentro de una estrategia ideológica que invade a América Latina.



¿Estamos, como colombianos, preparados para este posible panorama el próximo 7 de agosto? Algunos lo hemos considerado, otros ni no lo han pensado, pero sin lugar a dudas extrañaremos a los aliados naturales de nuestro país. Pero ante todo, la democracia y la libertad.



NANCY PATRICIA GUTIÉRREZ



