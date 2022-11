Nuevas reglas de juego hechas a la medida

Con tan variados anuncios de cambio y de reformas nacionales en medio de la convulsionada situación global, y ante la preocupación por los impactos en la economía, pocos se interesan en entender lo que está en juego con las modificaciones que se impulsan a las reglas políticas y electorales, aunque ellas definen el contenido de las decisiones trascendentales para la vida de la Nación.

De hecho, las normas para el ejercicio de la política son la base para la orientación del Estado y, por tanto, para garantizar el modelo económico y social. En Colombia nos acostumbramos al cambio de actores, sin importar cómo es que llegan ni qué es lo que representan. Los debates se centraron en la macroeconomía, en el modelo de desarrollo según el cual el crecimiento es fundamental para la generación de ingresos, empleo y riqueza, y se quedó atrás la necesidad de fortalecer, desde los partidos, la relación entre representantes y ciudadanía.

Actualmente, entre los 544 proyectos en trámite en el Congreso hay 33 relacionados con reformas en materia política y electoral, que van desde ampliar un mes el periodo de sesiones ordinarias del Congreso y autorizar a los congresistas para ser nombrados ministros (¿a uno en particular?) hasta la estatutaria, que modifica el Código Electoral, que en los próximos días tendrá el acelerador puesto, porque con mensaje de urgencia quiere aplicársele la aplanadora para aprobarlo de aquí al 16 de diciembre, con el discutible argumento de que será para las elecciones del próximo año.

La reforma política anunciada por el Gobierno y el proyecto de un nuevo sistema electoral traen mayores preocupaciones sobre las garantías para la democracia, máxime cuando la sombra de duda que cubre el desempeño de la Registraduría y el pendiente que tiene la Fiscalía en la investigación sobre los hechos demostrados de manipulación de resultados en las últimas elecciones para el Congreso exigen que el debate de la reforma política y electoral sea más divulgado y escudriñado.

El proyecto de acto legislativo o reforma política, que con seguridad se aprobará en estos días en primera vuelta, el próximo año tendrá que generar rechazo total, pues, como lo he dicho antes, es una vergüenza que pretenda hacer retroactivo el llamado transfuguismo (que no es nada distinto a indultar a quienes violaron las normas políticas) en beneficio de algunos de los que están en el Congreso. Habrá que ver quiénes se benefician con este mico constitucional.

Es muy difícil garantizar una democracia cuando, bajo la sombrilla de la pluralidad, se reconocieron 24 partidos políticos y otros más están en trámite, mientras que, como lo ha dicho Juan Lozano, la preocupación debe ser el tema de la financiación de las campañas y la falta de dientes en la rendición de cuentas, que es en donde está el veneno de la corrupción.

El Código Penal considera varios delitos que se quedan en letra muerta, pues su investigación no pareciera ser prioritaria. El Consejo Nacional Electoral no tiene dientes, cualquier denuncia exige al denunciante la carga de la prueba, pero tampoco tiene competencias para la prevención, y las sanciones no hacen tránsito a cosa juzgada.

La proliferación sin límites de movimientos políticos financiados por el Estado, la falta de reglamentación de las coaliciones, sumadas a la propuesta de anticipos de financiación pública, ahondarán la brecha, pues un candidato a cargo único, respaldado por una coalición, tendrá más dinero que quien es avalado por un único partido, y no será difícil que muchos de los movimientos que no tienen electorado en todo el territorio defrauden al Estado.

Lo lógico, como lo ha dicho la MOE, es primero aprobar la reforma política y luego la ley estatutaria electoral. Y adiciono: que la Fiscalía entregue el esclarecimiento de lo que pasó en marzo.

NANCY PATRICIA GUTIÉRREZ

