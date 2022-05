Nadie quiere ser el último muerto en la guerra

El ruido del helicóptero, sumado a las ametralladoras que se asoman por las ventanas abiertas que dan paso al viento con tanta fuerza, que parece llevarse a los fusileros, quienes con ojo de águila tienen su atención centrada en la selva que sobrevolamos para reaccionar con agilidad en dado caso.



Luego de 30 minutos de recorrido y de un aterrizaje de película en medio de la selva, caminamos cerca de 15 más, para encontrar una dolorosa sorpresa. Alrededor de 200 personas agrupadas en chozas montadas en palafitos dentro de las cuales se confundían perros, gallinas, ollas y trastos, con los niños que temerosos veían llegar gente extraña a su territorio.

Hombres del Ejército nacional que nos acompañaban repartían tapabocas y gel antibacterial; mujeres, hombres y niños presentes les agradecían con cariño. Luego del pliego de peticiones, y ante la confianza generada en dos horas de diálogo, se atrevieron a pedir seguridad en el territorio. Era lo más importante como garantía para ejercer sus derechos. Nos dijeron que el Eln y el ACG (clan del Golfo) estaban en disputa sobre el río Baudó y el río Bojayá, por lo que sembraban minas alrededor del área en donde están sus chozas, los confinan y condenan a no poder cazar, pescar, ni recoger plátano y, por tanto, los dejan sumidos en crisis humanitaria.



A los pocos días el Ejército llegó, removió las minas antipersona, pero en el entretanto los grupos ilegales ya habían amenazado y aleccionado a los indígenas para que reaccionaran en contra de la tropa que llegaba al territorio. Aprehendieron a los soldados, los desarmaron y secuestraron por varias horas y exigieron que no regresaran.



Tantas historias, por cada región del país, de la relación entre la población y las Fuerzas Militares, serían suficiente para agradecerle a una institución que tiene disciplina, compromiso y un rumbo claro sobre sus tareas y responsabilidades frente al Estado de derecho y a la Constitución, sin importar quién sea el Presidente.



Sin embargo, estas buenas acciones, que hacen parte de la obligación de defender la integridad del territorio y de proteger los derechos humanos, no se promocionan; no se notan con la intensidad de las faltas y delitos cometidos por algunos de sus miembros, que indiscutiblemente empañan la reputación de una de las instituciones más queridas por el pueblo colombiano en sus 202 años de existencia.



En medio de la campaña presidencial hemos presenciado la instrumentalización de la Fuerza Pública, con el interés de socavar su reputación, debilitar la institucionalidad, dividir y desestabilizar la unidad de mando, fundamental para el éxito de sus operaciones. Pero no es la primera vez. En los últimos años, de manera soterrada, se tomaron determinaciones que han golpeado su prestigio y mermado sus recursos. No en vano se pasó de cuarenta mil hectáreas de coca en 2010 a doscientas mil en 2018. Las negociaciones con las Farc llevaron a paralizar la lucha contra el narcotráfico, a pesar de ser una prioridad estratégica por tratarse de un tema de seguridad nacional con implicaciones internacionales y nacionales, por mantener la violencia en Colombia.



Ahora, los ataques diarios contra la Fuerza Pública, el mecanismo desequilibrado de publicidad de las confesiones de espantosos crímenes cometidos por algunos de sus miembros, las propuestas populistas que quieren romper con la disciplina y la controversia sobre si el pronunciamiento del comandante del Ejército, en su obligación moral de defender la institución que se basa en el honor, constituye deliberación política o no, han dejado a militares y policías como punto del debate electoral.



Se anuncian reformas: acabar con el Esmad; pasar la policía al Mininterior (lo que conlleva que las operaciones conjuntas con los militares en la lucha contra el narcotráfico se terminarán); la disminución del presupuesto (que implica menos horas de vuelo, disminución de la tropa, equipos quietos por falta de mantenimiento, como ocurrió entre 2014 y 2018); cambio de la actual doctrina de seguridad por una relacionada con el delito y sus causas; legalización de las drogas; el perdón social que no ha dejado saber a quiénes excarcelará.



El debate está abierto. ¿Cuál es el rumbo? ¿Debilitar a la Fuerza Pública garantizará que esta siga siendo leal a la Constitución, o más bien se busca lealtad al Presidente? ¿Seremos capaces de permitir que se imponga la consigna “nadie quiere ser el último muerto en la guerra” y que seamos eje del nuevo orden geopolítico que se disputa entre Estados Unidos y Rusia?



NANCY PATRICIA GUTIÉRREZ



