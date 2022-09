La torre de Babel

La euforia por reformarlo todo no para. Si bien las propuestas pasan por el Congreso, el Gobierno ha anunciado que habrá una amplia participación ciudadana desde los territorios, lo que exige atención permanente sobre modificaciones a la Constitución Política y a variadas normas.

Para que los procesos no terminen caídos en la Corte Constitucional, se requiere cuidado en la aplicación del procedimiento legislativo, que va más allá de la imposición de mayorías, así como garantías para la oposición, realización de audiencias, estudio de argumentos técnicos e impactos que puedan generar y la inclusión de proposiciones que recojan consensos.



Las bancadas no quisieron quedarse esperando las iniciativas del Gobierno en materia legislativa y por eso en los 31 días hábiles que han corrido desde que se instaló el Congreso van 342 proyectos radicados, es decir, 11 por día; 38 de ellos de reformas de la Constitución Política. Los temas más recurrentes son medioambiente, trabajo y seguridad social, educación, agropecuarios y tan variados como modificación del régimen del Congreso y de los congresistas, reforma política y electoral, reconocimiento como sujetos de derechos al sector campesino, a la naturaleza, a los animales, que implicaría mayores obligaciones para el Estado y restricciones a variadas actividades.



La opinión pública se ha concentrado en el debate de la reforma tributaria, que obviamente genera la preocupación de la afectación del bolsillo, de la actividad productiva y empresarial y de efectos sobre el empleo, la equidad y la pobreza; y que como se ha argumentado es el control económico que incentiva o desincentiva sectores, impone políticas públicas y cambios en el sistema político.



El Gobierno ha dicho que, en los tres meses que restan del año, concentrará sus esfuerzos en sacar, además de la tributaria, las modificaciones que le sean posible en el Presupuesto General de la Nación. También serán centro de atención el trámite de la reforma de la ley de orden público, que es la licencia para el proceso que adelantará con el Eln, y el marco jurídico para las negociaciones con otros ilegales.



Mientras tanto, el DNP deberá liderar el proceso participativo para la construcción del Plan Nacional de Desarrollo, que es la carta de navegación del país para los próximos cuatro años, norma en la que caben todos los temas y que por eso debe pasar por los territorios, por el Consejo Nacional de Planeación, por la consulta previa con comunidades afro e indígenas, antes de su radicación ante el Congreso, en febrero del próximo año.



Ha anunciado el Presidente que hará convocatorias regionales, que no serán solamente consultivas, sino que los consensos logrados serán vinculantes; estos, sin que haya total claridad en su metodología, deberán contar con activa participación de organizaciones de la sociedad civil. A riesgo de no recrear la figura de la torre de Babel, se deberán enfrentar varios retos:



Que el Gobierno defina los temas sobre los que se avanzará en las regiones y garantice que los participantes y voceros no correspondan exclusivamente a determinados sectores afines.



En el Congreso, dejar de lado el afán de protagonismo y la competencia entre bancadas y corporaciones, para lo cual se requiere aplicar el diálogo en aras de acumular proyectos sobre los mismos temas. De lo contrario puede pasar que se tramiten paralelamente en las dos cámaras y el que salga primero sea modificado a los pocos días por otro.



Que los partidos políticos hagan el esfuerzo de definir cuáles son realmente las reformas posibles y necesarias y frenar la hemorragia de proyectos, que confunden y generan incertidumbre.



Recordar que el país está dividido por mitades, que el Gobierno representa a una de ellas, pero que si se trata de lograr el objetivo de mejorar las condiciones de vida de todas las personas, hay voces válidas en quienes no comparten muchas propuestas y argumentos de la oposición, que no deben ignorarse. A todos nos corresponde estar atentos y abrir los ojos.



