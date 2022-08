La población étnica, conformada por cerca de siete millones de personas, dio el triunfo al nuevo gobierno. La sintonía con las comunidades indígenas, afros y otras minorías demostraron la fuerza de la organización popular para hacer notorias demandas, cuyas respuestas fueron aplazadas por diversas circunstancias. Las expectativas creadas han sido notificadas en el pliego de peticiones que presentaron al presidente electo en el evento espiritual realizado antes de su posesión.

La izquierda llegaba a las comunidades rurales y urbanas con adoctrinamiento en contra del gobierno y de la fuerza pública, sobre el discurso de la necesidad de acuerdos con ilegales para alcanzar la paz; esta narrativa permeó en el miedo de poblaciones sometidas a vulneraciones de derechos por parte de organizaciones armadas dedicadas a las economías ilícitas.



Mientras tanto, las instituciones hacían uso de manera fría y técnica de programas e inversiones en subsidios directos e indirectos, así como en proyectos para seguridad, educación e infraestructura, con el fin de garantizar el ejercicio de derechos y el bienestar general de la población. Sin embargo, no lograron conectar realmente con el sentimiento de exclusión de millones de hombres y mujeres ubicados tanto en la periferia menos poblada, como en ciudades y territorios conurbados que presentan problemas socio económicos bastante complejos, a quienes caló el discurso del cambio, sin entender claramente a qué se refiere.



El diseño del Estado descentralizado impone que la gran mayoría de recursos de la nación y de las regalías sean transferidos a las entidades territoriales para invertir en sus prioridades. La dinámica pasa por la relación con los órganos de representación política como alcaldías, gobernaciones, congreso, asambleas y concejos municipales, que en últimas aprueban la distribución de los recursos y que en cientos de casos se ejecutan sin la debida transparencia y eficiencia del gasto.



En la medida en que se generó la desconexión entre los partidos políticos y la base popular, crecieron por miles las organizaciones no gubernamentales que, lamentablemente en su mayoría, fueron presas del activismo político e inducidas a la narrativa según la cual el Estado y quienes lo representan son los responsables de las millones de víctimas que hay en el país; a la negación de avances y logros en el bienestar general, al desprecio hacia la inversión privada, sobre la base de dos banderas importantes para la humanidad, como son los derechos y la protección ambiental.



El reto de la política de quienes no militan en la izquierda será recuperar la empatía con las bases populares y destacar nuevos liderazgos para construir propuestas que defiendan intereses que les son comunes, y que estarán debatiéndose en las reformas anunciadas, como aquellas que interesan a esa gran base de clase media, que todos los días se levanta con el desafío de mantener un ingreso que le permita bienestar a la familia. Me refiero a mujeres, a policías y militares retirados, comerciantes, tenderos, miembros de acción comunal, usuarios de servicios públicos, jóvenes, ganaderos, agroindustriales, industriales, emprendedores, personas en condición de discapacidad, población LGTBI, animalistas, ambientalistas, académicos, estudiantes, pensionados, sectores religiosos, sindicatos, indígenas y afros y, en general, a todos los colectivos que representen intereses comunes.



La política debe salirse de la discusión ideológica y entrar en la revisión de la multidimensionalidad que caracteriza al ser humano, y si el resultado de las elecciones demuestra que debe ser a través de la organización popular, entonces la convocatoria requiere que sea amplia, pues las banderas sociales, ambientales, de derechos y minorías no son propiedad de la izquierda. La asamblea nacional popular convocada debe contar con quienes piensan distinto.



NANCY PATRICIA GUTIÉRREZ



