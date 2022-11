En medio del desastre

La grave situación que ha generado el invierno que está viviendo el país no puede ser indiferente para nadie. En estos días hemos visto, a través de videos, la furia de la naturaleza, que en el último año acabó con la vida de cerca de 300 personas, ha arrasado árboles, plantaciones, animales, viviendas, vehículos, infraestructura, de lugares sobre los cuales jamás se hubiera imaginado que estas calamidades fueran posible.

Las imágenes del fin de semana han demostrado que el impacto no hace diferencia en zonas urbanas o rurales. Las inundaciones en Bogotá, los deslizamientos en la vía a La Calera, al igual que en Piojó (Atlántico) o en Barranco de Loba (Bolívar), demuestran la contundente necesidad de una acción de respuesta inmediata y concertada entre autoridades nacionales y territoriales y de la solidaridad que siempre convoca a la nación colombiana.

El Gobierno Nacional decretó hace 14 días “situación de desastre de carácter nacional”, luego de que estudios del Ideam y seguimiento de la Unidad de Gestión del Riesgo informaron que los efectos del fenómeno de la Niña han reportado emergencias en todos los departamentos, que han afectado más de ciento noventa y seis mil familias.

La declaratoria de desastre, como medida excepcional, permitirá asignar sin aprobación del Congreso cerca de 2,1 billones de pesos, cuya destinación tiene catorce líneas de inversión que van desde subsidios para insumos agropecuarios, producción agropecuaria, almacenamiento y distribución de alimentos, ampliación de coberturas en programas de alimentación hasta respuesta por emergencias viales, relocalización transitoria, retorno y reasentamientos.

Adicionalmente, contempla programas que deberán ser concretados y diseñados por la Unidad de Gestión del Riesgo, entidad que también hará su seguimiento y evaluación. Estos fueron bautizados como “economía productiva para la vida y soberanía alimentaria; medios de vida, impacto humano y restauración de derechos; recuperación de ecosistemas y ordenamiento del territorio alrededor del agua y hábitat sostenible”.

No siendo esta declaratoria un estado de excepción de los previstos en la Constitución, que no tiene los mismos niveles de control para la garantía del ejercicio del poder, su temporalidad ha sido determinada en un año, tiempo en el cual no solo ha debido ejecutar los recursos, sino que es indispensable que el principio de transparencia se respete a cabalidad, presentando informes permanentes para que la ciudadanía se entere cómo, en qué y en dónde se gasta la cuantiosa suma que deberá atender a los afectados.

Si bien es cierto que el Consejo Nacional para la Gestión del Riesgo recomendó la medida de emergencia, también es que la participación de alcaldes y gobernadores, de la sociedad civil y de los órganos de control es necesaria, pues este plan de acción resulta demasiado general, máxime cuando el decreto que declara el desastre determina de obligatorio cumplimiento para “todas las entidades públicas o privadas que deban contribuir a su ejecución, en el ámbito de sus competencias” y que las facultades conferidas a las autoridades son amplias, e incluyen variadas medidas, que modifican el régimen de contratación, empréstitos, ocupación, adquisición, expropiación, demolición de inmuebles, entre otros, que pareciera solo tendrán control fiscal.

Las emergencias generadas por la Niña cambiarán la forma de ejecución de recursos del nivel nacional, que según el decreto 213 del 1.° de noviembre de 2022 tiene una vigencia de un año, que puede ser prorrogado por uno más. Significando, entonces, que en ese tiempo deberá restablecerse la normalidad y tomarse las medidas necesarias para la adaptación y la prevención de riesgo similar. Es decir, medio periodo del Gobierno Petro estará en medio del desastre.

NANCY PATRICIA GUTIÉRREZ

