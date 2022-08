Para que el discurso del ministro de Educación sea cierto, en cuanto que el Ministerio asumió el plan ‘La escuela abraza la verdad’, como un ejercicio de educación para la democracia, la convivencia, la reconciliación del país, sin pretender imponer una verdad única, sino para construir un relato común que permita vivir en paz, es necesario acoger de manera inmediata el salvamento de voto fundamental del comisionado disidente Carlos Guillermo Ospina, mayor retirado del Ejército, quien se apartó de la versión del informe de la Comisión de la verdad.

En la estructura del Estado de derecho se imponen las decisiones mayoritarias de los cuerpos colegiados en tribunales y cortes, sin despreciar los salvamentos de voto, que al decir del profesor Roberto Jiménez tienen el valor de “reconocer las voces de quienes no se sienten cobijados por la mayoría” y dan realidad a la aspiración del disidente, de “lograr consensos acordes con su disidencia”.



Sorpresa y desconcierto generó la primera decisión tomada por el ministro Alejandro Gaviria, aun antes de su posesión, de sumarse a la campaña de divulgación del Informe de la Comisión de la Verdad, sin que este hubiera sido publicado en su totalidad. Claro, no es de extrañar, pues es bandera del nuevo gobierno, que inclusive en su campaña acogió las figuras de paz total, perdón social, creación del ministerio de la Paz, modificaciones en el sector de seguridad y defensa, retomar conversaciones con el Eln, revitalizar el acuerdo firmado con las Farc e iniciar el proceso con las demás organizaciones criminales.

Esta determinación del ministro, sumada a la velocidad de la ejecución de la propuesta liderada por la alcaldesa de Bogotá, dio inicio a una preocupante estrategia, diseñada años atrás, para incorporar la narrativa de la izquierda, según la cual la responsabilidad de los horrores de los conflictos vividos en Colombia en los últimos 58 años es del Estado y de los servidores públicos, que han enfrentado con valentía y arrojo la violencia, y no de los criminales, que desafían la institucionalidad.



La vinculación de más de cuatro mil instituciones educativas, la activación de la divulgación del informe, con material pedagógico impreso y virtual, diseñado con los maestros (a decir del ministro), con la constancia previa de ser un ejercicio con plena “autonomía” de las comunidades académicas, cogieron por sorpresa al país. La experiencia de la conmoción causada por las cartillas que difundían el enfoque de género fue base para preparar una estrategia que no diera campo a la discusión, ni a las voces de oposición.



Me sumo a quienes reclaman al Gobierno respeto por nuestros niños, niñas y jóvenes. Los padres de familia no queremos la politización ni la ideologización de nuestros menores. He oído a muchos jóvenes quejarse de las sesgadas deliberaciones políticas que desde colegios y universidades se hacen de manera creciente en los últimos años, sin que se haya buscado un mecanismo de contención, por el respeto de la llamada autonomía educativa. Pero de ahí a que sea política oficial del Ministerio de Educación la divulgación de un informe que ha agudizado la división del país deja mucho que desear sobre el respeto que merecen las nuevas generaciones en la formación de su conciencia democrática.



Ministro Gaviria, si de verdad busca la reconciliación del país, pare la difusión de una versión que, como usted mismo dijo, no es oficial, ni se quiere imponer como única. Es un relato de un pasado complejo, con grietas, en el que la versión del comisionado disidente mayor Ospina debe divulgarse al estilo de un salvamento de voto: en iguales condiciones, en el mismo formato, en idénticos escenarios y con la generosidad de recursos que la versión mayoritaria del Informe de la Comisión de la Verdad.



NANCY PATRICIA GUTIÉRREZ



