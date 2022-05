El peligroso ‘salto al vacío’

La recreación de lo que se preguntaban las élites venezolanas en 1998 y la descripción de lo que ha pasado en Venezuela en 24 años por una decisión democrática equivocada, al elegir un gobierno populista que proponía ilusiones sobre la base de una narrativa de cambio total, y el llamado a revisar bien a los candidatos es una oportuna reflexión de Miguel Cortés, presidente del Grupo Bolívar, previa a la elección presidencial.

¿Quién o quiénes garantizarán la unión de los diferentes sectores para superar las dificultades de la nación colombiana, construir comunidad, dar garantía a la libertad de prensa, mejorar la economía, dar confianza a las empresas para que puedan crecer, generar empleo, aportar más impuestos, luchar contra la corrupción, mejorar la seguridad, crear un ambiente de bienestar para todas las personas, sin exclusiones ni discriminación?



La decisión de cada elector debe corresponder a la respuesta de tres preguntas que inciden sobre la forma de gobernar:



¿Qué mueve al candidato para acceder al poder?



¿La convicción de servir al país y de tener las condiciones para gobernar, gozar de privilegios o corresponder a una ideología política?



¿Qué modelo de Estado y de Gobierno propone?



¿Democracia o autoritarismo; intervencionismo a costa de las libertades, incluyendo la propiedad privada y la iniciativa empresarial?; ¿un gobierno que reconoce que una economía sana es la base de la generación de empleo y de impuestos con los que puede hacer inversión social, o el que prefiere acabar con la iniciativa privada para que no haya ricos?; ¿el que prefiere prohibir actividades extractivas sin una transición responsable, a sabiendas de que son fuente de empleo y de ingresos para la nación?; ¿el que pone la impunidad por encima del Estado de derecho?



¿Cuáles son el talante y la personalidad del candidato?



¿El que está dispuesto a dialogar con todos los sectores, que tiende puentes con los otros poderes y que propone las reformas que se requieren para mejorar la política, la justicia, la seguridad, la protección de derechos y de recursos naturales. ¿O el arrogante que busca destruir a quien lo critica o no se somete?

A los dirigentes, líderes públicos y privados y a quienes en algún momento de la vida hemos tenido la oportunidad de asumir tareas de Estado también nos cabe la reflexión sobre las equivocaciones y omisiones que han llevado a los colombianos a este momento en el que se ve cerca el vacío al cual muchos quieren lanzar al país, sin medir las consecuencias. Y esto para despertar hacia el futuro una corriente de solidaridad, de empatía con el 44,70 % de la población que, según el Dane, depende de la informalidad y que por falta de estabilidad en sus ingresos no tiene asegurada su protección social, ni educación de calidad para sus hijos que les abra el camino a un mejor futuro y que como pasó en la pandemia quedan expuestos ante una adversidad a caer en niveles de pobreza, sin siquiera tener asegurada su alimentación.



En el corto plazo, antes de la elección presidencial, es necesario que quienes estamos convencidos del riesgo de un “salto al vacío” hablemos con todas las personas. Con empleados y desempleados, trabajadores informales, estudiantes y con jóvenes para hacerles entender que votar por rabia o con sed de venganza por la falta de bienestar no conlleva mejorar el camino.



Los que estamos convencidos de que las transformaciones se hacen dentro de las instituciones y que Colombia requiere gente con valores, dispuesta a sacar adelante un programa que consolide el bienestar de la población y garantice la confianza en un Estado que protege y no que persigue, no debemos seguir hablando entre nosotros. Hay que ponerse las botas y salir a explicar y a convencer a quienes son incrédulos y piensan que no tienen nada que perder.



NANCY PATRICIA GUTIÉRREZ



