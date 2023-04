Ahora que comienza Semana Santa y en medio de la confesión de pecados y de la preparación para la reconciliación, que significa la muerte y resurrección de Jesús, me atrevo a pedirle al Gobierno que reconozca el pecado de la ‘paz total’.

Muchos aseguran que se trata de ingenuidad del Presidente, argumento que no comparto, pues hace parte de su discurso la animadversión con la Fuerza Pública por su convicción ideológica, según la cual el Estado es el responsable de la violencia en Colombia, en lo que coincide con el Eln, que justifica el uso de armas ilegales para reivindicar derechos, aun cuando en ese propósito haya víctimas de la población civil, y según el cual el debilitamiento de la Fuerza Pública es sinónimo de igualdad de armas, como garantía para quienes ejercen la violencia política, por tanto la muerte de sus integrantes es lamentable pero necesaria.

Para ser coherente con su propuesta, Petro escoge como ministro de Defensa a quien hace parte de la narrativa de despreciar a la Fuerza Pública; quien, además, con estilo diplomático, pretende mantener una apariencia de estado normal de las tropas, mientras salen a flote por todo lado decisiones que demuestran la intención de debilitarlas para darles paso a las transformaciones que exigen los grupos ilegales, mientras que no dan a conocer la nueva política de Defensa y Seguridad.

Cuántas oportunidades para el Eln en gobiernos progresistas como el de Samper o Santos y en los del orden como el de Uribe y Duque han dejado pasar, porque saben que sus propuestas corresponden a una época de la historia que se congeló en Cuba y Venezuela.

Aquí debemos detenernos. El Eln logró su primera victoria rápidamente, el gobierno Petro, de entrada, restableció la relación con Maduro para garantizar la llegada de sus cabecillas a Venezuela. Desde entonces se abre un proceso de negociación, aún sin el marco legal requerido previamente y sin que hubiera claridad en las reglas de juego.

El último día de diciembre del 2022, Petro anuncia el cese bilateral del fuego con los más reconocidos grupos ilegales, entre ellos el Eln, al parecer engañado desde Venezuela. Rápidamente queda en el peor escenario, desmentido por los favorecidos de la generosa decisión presidencial.

Aparentemente, todo se va al traste. El Eln reclama su legitimidad para seguir violando los derechos humanos de la población y desconocer el DIH, ante lo cual el Gobierno, jugado en su ‘paz total’, no tiene otra alternativa que anunciar que no habrá cese del fuego. Claro que todo se queda en comunicación, pues la evidencia demuestra que el ejército se quedó quieto, hasta el punto de que “ingenuamente” dejaron a unos jovencitos que cumplían con su obligación patriota de servicio militar en la boca del lobo, porque supuestamente el Eln en la frontera con Venezuela no era un alto riesgo, hasta el punto de que los masacraron cuando dormían.

El Presidente llama a consulta a la Mesa de Negociación y a los garantes internacionales. La conclusión es que les pide preguntarle al Eln si es que están violando el punto 5.2.5 del Acuerdo firmado en México el pasado 10 de marzo. ¿Qué dirán? Ingenuo pensar que van a reconocer que están usando todas las formas de lucha para presionar sus exigencias en la Mesa y para fortalecerse militarmente.

Demasiada coincidencia que este hecho terrorista, violatorio del DIH, ocurra después de la larga conversación entre Petro y Maduro. ¿Qué reclamos y exigencias hubo? ¿Por qué el Eln controla Arauca y Norte de Santander, en la frontera, mientras el ejército está maniatado?

Que la Semana Santa sea la oportunidad para que Petro reconozca el pecado de su falta de claridad en la ‘paz total’, o de la ingenuidad que tiene a Colombia bañada en sangre y carcomida por la delincuencia. Mientras tanto, quienes defendemos la institucionalidad nos preparamos para hacer democracia en las calles.

NANCY PATRICIA GUTIÉRREZ



