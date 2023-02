El encierro al Congreso

Lo que se viene en los próximos cuatro meses es la definición del sistema político y económico de Colombia. Más allá de reformas en algunos sectores, lo que el Gobierno anuncia es la revisión de la democracia representativa y el modelo en el que el Estado asume la prestación de servicios, para lo cual aprieta en impuestos, redistribuye competencias, reasigna presupuesto y se toma empresas privadas involucradas en el manejo de contribuciones, tasas y tarifas.

El Gobierno cumplió con el propósito de llamar la atención, con la convocatoria a sus seguidores a hacer parte del excéntrico escenario montado desde el balcón de la sede presidencial para demostrar poder, sensibilizado con la presencia de la esposa y la niña.

Una vez más la forma da paso a un discurso desafiante y provocador que incita a agitar la polarización, la división de la nación, el desprecio por el empresariado; que busca mantener en los vulnerables el apoyo a quien promete quitarles a los que tienen para garantizar ayudas estatales, sin que tengan que esforzarse trabajando.

El anuncio de una gruesa y compleja agenda legislativa mantendrá distraída a la nación y apartada del debate sobre la difícil situación económica derivada de la inflación, el freno en la inversión privada, la inestabilidad del valor del peso colombiano, el desempleo, la informalidad y, por tanto, la pobreza.

Es un encierro al Congreso. ¿Alcanzarán los congresistas en menos de cuatro meses a identificar los impactos de las reformas de la salud, pensiones, laboral, código de minas, despenalización de delitos, ley de sometimiento y, sobre todo, plan nacional de desarrollo?

La estrategia es clara. El plan de desarrollo debe ser aprobado antes del 7 de mayo. Como no está incluido en sesiones extraordinarias, su trámite comienza el 16 de marzo. Es decir que el debate será solo de algo más de un mes, descontando Semana Santa, en la que no hay sesiones, para aprobar 299 artículos que regulan todos los aspectos de la vida de los colombianos y deroga 17 normas existentes. Si el Congreso no lo aprueba antes de esa fecha, el plan de inversiones públicas que lo respalda puede ser adoptado por decreto con fuerza de ley.

Si las reformas anunciadas, las que están en trámite y cualquier otra iniciativa llegaran a ser descartadas en el Congreso o en la Corte Constitucional, el Gobierno tendrá las herramientas en el plan de desarrollo para sacarlas por decreto.

En el voluminoso articulado del plan hay que revisar con especial atención la solicitud de facultades extraordinarias al Presidente para que a través de decretos pueda legislar y modificar en su totalidad la Rama Ejecutiva, las entidades descentralizadas, los fondos cuenta con o sin personería jurídica, el presupuesto general, redefinir y crear subsidios y la forma de distribuirlos; capitalizar empresas, modificar la contratación pública, abrir criterios “especiales” para inversión extranjera directa, “regular” usos de la coca, la marihuana y otras sustancias psicoactivas.

Claro está que aquí vendrá la revisión de si la solicitud de las trece facultades se enmarca en criterios definidos por la Corte: si son necesarias, convenientes, precisas, por tiempo determinado y que la mayoría absoluta del Congreso las apruebe.

Insistamos para que los partidos políticos que entraron a la coalición pero que no votaron por Petro recuerden que en Chile, ante una Constitución que generaba preocupación, la gente prefirió no aprobar.

El estudio del proyecto de plan de desarrollo necesita de un detallado examen de la academia, de los centros de pensamiento, de los gremios, de los partidos políticos, pues es en él donde se concentra el mayor número de reformas que pueden llevar al traste con la consolidación de aspectos fundamentales para el bienestar de la gente y la productividad del país.

NANCY PATRICIA GUTIÉRREZ

