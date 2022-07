Cuando la cobija no alcanza

“Yo estudio por WhatsApp” fue la respuesta que me dio un niño en una apartada vereda durante los días de confinamiento obligado por la pandemia de covid, al indagar si tenía garantizado el derecho a la educación. ¿Cómo funcionaba? Por la red de mensajería, la profesora les enviaba los temas, los alumnos debían consultar los textos físicos y días después llegaban las preguntas que evaluaban. Vimos escenas en las que niños y niñas de zonas rurales estaban trepados en un árbol para acceder a la señal de internet y así cumplir con el método de estudio impuesto por las circunstancias.

En cualquier lugar, por lejano que sea, acceder a internet es una necesidad cotidiana para comunicarse e informarse, garantizar la inclusión financiera y el acceso a derechos como educación, salud, trabajo, justicia, participación; para conocer la historia y preservar la cultura. Por eso es un servicio que evolucionó de suntuoso a hacer parte de la canasta básica y un consumo fundamental de los hogares.



Según el Dane, en Colombia el 48 por ciento de los hogares no están conectados a internet, lo que afecta la calidad de vida de cerca de la mitad de la población. Ante las dificultades para el despliegue de infraestructura que garantice el acceso a internet fijo, el móvil se convierte en la herramienta para la penetración del uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones.

Hace 20 años, tener un teléfono portátil era un lujo reservado para la población de mayores ingresos. Esa consideración fue la base para que en el año 2002, ante la falta de financiación de los Juegos Nacionales, se gravara la telefonía móvil con 4 puntos adicionales al IVA –cuya tarifa era del 16 %–, con la justificación de que toda persona que tuviera un teléfono celular era capaz de soportar un impuesto del 20 %. En 2012 se creó el impuesto al consumo, con tarifa del 4 % para telefonía celular, destinado a deporte y cultura, y en 2016 se extendió a la navegación móvil, como adicional a la tarifa del IVA.



La propuesta de la designada ministra de Cultura de gravar con el 4 % de impuesto al consumo los planes de comunicaciones móviles que cuesten entre 38.000 y 57.000 pesos (base a partir de la cual se cobra hoy), adicional al IVA del 19 %, iría en contravía de la necesidad de una política de inclusión digital, necesaria para cerrar la brecha que subsiste y que requiere acciones articuladas entre los ministerios de Educación, TIC y Cultura, de manera que además del acceso material se garanticen habilidades, motivación, aprovechamiento y debido uso de la tecnología, en la formación de niños y jóvenes y para el desarrollo económico del país.



La necesidad de encontrar más recursos para soportar los programas e iniciativas que tiene el nuevo Gobierno desnuda la realidad de nuestro país: riqueza en recursos naturales y pobreza en desarrollo económico y generación de ingresos, lo que lleva a aplicar la metáfora de la cobija, cuya capacidad no alcanza para abrigar más de lo que puede: cuando de un lado se hala, el otro no queda cubierto. De hecho, la línea base de altos ingresos en 10 millones de pesos reduce el margen, de por sí ya estrecho, para la imposición de nuevos recaudos, independientemente de justificados proyectos sectoriales.



En el caso de la ampliación de la base del impuesto al internet móvil, recaería en los sectores más pobres de la población e iría en contravía de lo manifestado por la Ocde, según la cual el gasto en el servicio de internet no debe representar más del 2 % de los ingresos de una persona, manteniendo con ello la brecha digital y la exclusión de bienestar a millones de personas.



La política tributaria también constituye la palanca de control para desestimular el consumo, por ejemplo, de bienes que hacen daño. No siendo este el caso, la digitalización del país y la demanda de más dinero para la cultura exigen un balance articulado, pues el internet es un vehículo indispensable para la sociedad.



NANCY PATRICIA GUTIÉRREZ



